Ваш ребенок плохо спит и стал вялым? Думаете, это сглаз? Экстрасенс Алена Курилова рассказала, как обезопасить ваше чадо от любой негативной энергии.

Признаки сглаза – это неугомонность, капризы, слезы, крики, отсутствие сна и аппетита, страх темноты или другие страхи без видимой на то причины. Ребенка нежелательно показывать кому-либо до 40 дней от рождения, потому что только после 40 дней энергетика ребенка уже более стойкая, чтобы противостоять внешним воздействиям. Если малыш кричит, дайте ему выпить чайную ложку святой воды.

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Первые месяцы жизни младенец очень восприимчив к негативному влиянию, так как у него еще не сформированная аура, которая защищает от энергетических потоков извне. Чтобы снять сглаз и защитить ребенка, окрестите его. После чего три родственника ребенка и крестные родители должны пойти в церковь и поставить по три свечи за здравие, крестная должна заказать молитву тому святому, чье имя носит ребенок.

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Если у вас есть разногласия со свекровью или другими родственниками, нужно их устранить. Когда энергетика конфликта исчезнет, все пройдет.

Если ребенок крещеный, то иконка с изображением святого покровителя поможет при сглазе. Прошедший через обряд крещения получает имя святого. Его небесным покровителем становится святой с таким же именем. Его иконку и нужно купить, чтобы класть под подушку.

Если ребенок постоянно кричит, одевайте на него крестик с крестин – он будет отпугивать негативную энергетику.

Нельзя, чтобы детская кроватка стояла возле окна, особенно незанавешенного. Возможно, во время полнолуния ребенок лежал под лучами лунного света, что также могло вызвать у него беспокойство и постоянный плач. Луна оказывает сильные влияния на биоритмы человека. А полная луна угнетает психику, вызывая нервные расстройства и агрессию.

Сделайте оберег своими руками – тряпичную куколку-мотанку. Положите ее в кроватку малышу. Кукла-мотанка издавна считалась сакральным оберегом, который защищал ребенка от негативной энергии злых духов.

Также повесьте над дверью детской комнаты солнышко. Оно может быть выполнено из любого материала, но лучше всего из натуральных тканей – льна и хлопка. Солнышко – это символ света и плодородия, также это защитный круг, который оберегает вход в комнату малыша от злых духов.

Перед приходом кого-то из посторонних кроватку ребенка накрывайте либо полупрозрачным палантином, либо полупрозрачной накидкой. Перед тем как это сделать, замочите накидку в подсоленной воде и высушите. Либо просто возьмите щепотку соли и посыпьте ею на накидку, делая крест. И пусть все, кто приходит, смотрит на ребенка через эту полупрозрачную сетку. Таким образом, накидка защищает дитя от прямого глаза посторонних.

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Хороший амулет для малыша – это символ петуха. Лучше всего вышить его изображение на занавеске на колыбельной, чтобы он был ближе к ребенку и оберегал его, либо вешайте на перила детской кроватки. Вышитый петушок должен быть с поднятым крылом – это древний славянский символ защиты ребенка от негатива. Не зря в сказках и фильмах с криками петухов скрывается и пропадает вся нечисть.

От сглаза защитит горный хрусталь и малахит. Тем более у многих из нас в советское время были хрустальные люстры, можно даже оттуда взять камешек и положить у изголовья младенца. Для безопасности заверните камень в марлю или любую другую ткань. Он будет впитывать негативную энергию в себя.

Чтобы отвлечь посторонний взгляд, на перила кроватки вяжут банты. Для мальчика – голубой, для девочек – розовый. Они отвлекают внимание от самого новорожденного и рассеивают прямые потоки энергии посторонних людей, которые могут навредить.

Video: Как уберечь новорожденного ребенка от сглаза Как защитить младенца от сглаза, рассказывает экстрасенс Алена Курилова. Простые способы и советы, как уберечь ребенка от сглаза и порчи и как снять сглаз с ребенка