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Помидоры консервированные с чесноком: рецепт приготовления

23.09.2021

Любите консервированные помидоры с чесноком, но не хотите тратить время на сам процесс приготовления? Эксперт «Все буде добре» Анна Гуарана рассказала, какими секретами вам стоит вооружиться, а также поделилась пошаговым рецептом вкусных консервированных помидоров на зиму.

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Ингредиенты (на трехлитровую банку):

  • Помидоры – 2-2,5 кг
  • Чеснок — 1-2 гол.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Уксус — 3 ст. л.
  • Укроп и другие специи — по вкусу и наличию

Секрет№1. Стерилизация банок не является обязательным процессом. Достаточно их хорошо промыть в чистой воде.

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Пошаговое приготовление:

  1. Добавляем в банку специи. Обязательными составляющими являются укроп, чеснок, перец и горошек. Листья хрена, вишни, дуба, смородины добавляем по вкусу.
  2. Закладываем вымытые овощи в банку, сверху опять добавляем укроп. Заливаем в банки кипяток. Затем ошпариваем крышечки и накрываем ими банки. Ждем около получаса.
  3. Сливаем воду в кастрюлю, добавляем в нее 2 ст. л. соли, 4-5 ст. л. сахара (добавляем с расчетом на количество банок) и ставим кипятить. Когда вода вскипит, добавляем 3-4 столовых ложки уксуса. Заливаем полученный состав в банки и укупориваем их.
  4. После закатывания переворачиваем банки вверх дном, укутываем в теплую ткань.

Секрет №2. Помидоры лучше всего консервировать с сухим укропом вместе с семенами, а огурцы — с зеленым.

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