Оказывается, наши комнатные цветы способны не только украсить интерьер, но и сделать нашу жизнь более счастливой! А какое именно растение нужно для этого завести в своей квартире, рассказал двукратный победитель «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы», астролог Хаял Алекперов.

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Овен

Знак зодиака Герани – Овен. Сильным представителям этого знака герань помогает направить энергию в правильное русло, позволяя достичь личного успеха и закалить характер. На представителей других знаков зодиака герань действует успокаивающе, развивает чувство юмора, снимает напряжение. Это растение полезно посадить, если дома частенько случаются бурные дебаты и вы близко к сердцу принимаете все, что происходит вокруг. Она смягчит энергию гнева и поможет развить чувство юмора и улучшит настроение.

Телец

Знак зодиака Фиалки – Телец. Спокойным и неторопливым Тельцам фиалка способствует достижению материального достатка, энергетика растения усиливает выносливость, поддерживает силы. Представителям других знаков полезно иметь дома фиалку, если вы часто испытываете сильные чувства или наоборот, чувствует себя обделенным вниманием окружающих. Фиалка успокаивает, приносит в дом уют, развивает в человеке мудрость, укрепляет его дух и единство между членами семьи.

Близнецы

Традесканция – цветок Близнецов. У представителей этого знака традесканция развивает характерное Близнецам чувство юмора, помогает смотреть на трудности с улыбкой и выполнять любую работу весело. Если вы представитель другого знака зодиака, то стоит завести традесканцию, если в вашем доме живут или часто бывают завистники. Это растение очищает атмосферу от мыслей, слов и чувств людей, которым становится плохо от чужих удач и достижений.

Рак

Фуксия – представитель созвездия Рак. Домашним Ракам это растение будет способствовать поддержанию гармонии и естественного порядка в доме. Фуксия помогает Ракам сосредоточиться на своих делах, внушает бодрое настроение. Для других знаков это растение является талисманом здоровья и счастья в семье. Если в вашем доме противоречивая атмосфера, вы не можете найти общий язык со старшим поколением – посадите фуксию, это растение делает консервативных людей более гибкими.

Лев

Китайская роза – самый яркий представитель Львов. У сильных, с мужским характером представителей этого знака это растение развивает благородство и вдохновляет. Если в вашем доме живут люди, желающие всех подчинить себе, посадите маленькую розочку. Это очаровательное растение нейтрализует агрессивную энергию, выплескивающуюся из человека. Другим знакам зодиака роза помогает стать более сильными и способствует развитию силы воли.

Дева

Сингониум – цветок знака Дева. Принципиальным представителям знака сингониум поможет стать более уступчивым. Если ваш знак зодиака не Дева, тогда сингониум станет полезным растением для скептиков, оно помогает преодолеть скептицизм и принять что-то новое. В доме, где есть сингониум, люди чувствуют себя более молодыми и лёгкими.

Весы

В первую очередь Азалия будет полезна представителям знака Весы. Это растение усиливает свойственное этому знаку чувство прекрасного, а также их умение налаживать отношения. А представителям других знаков зодиака азалия поможет побороть эгоизм, таким образом вы научитесь прислушиваться к мнениям партнеров. Даже если вы не Весы, поселите у себя на подоконнике азалию. Это растение внесет красоту и гармонию не только в интерьер, но и в отношения, обострит ваше интуитивное понимание людей и событий.

Скорпион

Знак зодиака Скорпион – Алоэ. Алоэ поможет развить необычайные способности, например, усилить интуицию, которая и так присуща этому знаку. Для представителей других знаков это растение будет не менее полезно, алоэ управляет строгий Сатурн, и благодаря этому он притягивает подобное, впитывает в себя из человека негативные эмоции, желание нагрубить, избавляет от подавленного настроения.

Стрелец

Лимон – растение Стрельца. Осторожным и бережливым Стрельцам лимонное дерево будет способствовать развитию любознательности. Лимонное дерево поднимает духовность, помогает Стрельцам проявить себя, стать самостоятельнее. В представителях другого знака зодиака лимонное дерево будет развивать стимул к поиску работы. С какими бы людьми рядом ни находился лимон, он рождает в людях настойчивое, сильное стремление к социальной деятельности, что приводит к достижению больших вершин.

Козерог

Денежное дерево принадлежит знаку Козерог. Представителям этого знака присуще упорство и трудолюбие, а денежное дерево поглощает тяжелую энергию, создавая уютную и спокойную атмосферу в доме Козерогов. А другим знакам зодиака это растение как раз наоборот будет способствовать развитию трудолюбия. Если вам говорят, что вы не умеете работать – самое время посадить денежное дерево.

Водолей

Пуансеттия, или молочай красивейший, лучше всего подойдет Водолеям. Этот знак устремлен в будущее и живет его ожиданием. Молочай прекрасен своей энергетикой. Он вдохновляет и поможет Водолею обрести себя. Представителям других знаков стоит посадить пуансеттию у себя дома, если в нём живет много людей или часто собираются компании. Это растение создаст настроение и радость от общения.

Рыбы

Орхидея – растение под знаком Рыбы. Для представителей Рыб орхидея является знаком одухотворенности, такое растение будет усиливать характерную этому знаку мудрость. Если вы –представитель другого знака зодиака, то посадите у себя орхидею, когда почувствуете упадок сил и духовную опустошенность. Орхидеи делают атмосферу солнечной и вдохновляют на творчество.

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