Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина
30.08.2021
Сезон кабачков в разгаре! Самое время приготовить любимые оладушки из этого нехитрого овоща или икру. Если же вам приелись однообразные блюда — предлагаем оценить экзотический рецепт от кулинара Сергея Калинина — кабачки по-корейски! Еще один плюс — их можно закрыть на зиму и наслаждаться кабачками даже в холодное время года. Заинтригованы? Тогда скорее записывайте рецепт!
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Ингредиенты:
- Кабачки – 3 кг
- Морковь – 0,5 кг
- Лук – 0,5 кг
- Перец болгарский – 6 шт.
- Чеснок – 2–3 головки
- Зелень – по вкусу
- Подсолнечное масло – 1 ст.
- Уксус – 200 г
- Сахар – 200 г
- Соль – 2 ст. л.
- Специи для моркови по-корейски – 1 пакетик
Приготовление:
- Кабачки и морковку почистить, натереть на длинные полоски. Болгарский перец и лук нарезать тонкой соломкой, чеснок пропустить через пресс, зелень покрошить.
- Смешать все ингредиенты, залить маринадом из масла, уксуса, соли, сахара и специй. Поставить в холодильник на три-четыре часа, после чего разложить по банкам.
- Банки с кабачками по-корейски стерилизовать в течение 20 минут, если банки полулитровые. Прибавляйте по 5 минут на каждые 200 г, если вы хотите закатать в банки побольше. Закатать.
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Video: Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина
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