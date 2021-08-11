Кабачковая икра кажется вам слишком обычной? Приготовьте это блюдо по рецепту Сергея Калинина. Такую кабачковую икру можно подавать вместо гарнира как к рыбе, так и к мясу. И она настолько хороша, что может стать частью меню любого ресторана! Рецепт кабачковой икры от Сергея Калинина найдете в материале.

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Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Зелень — пучок

Лавровый лист

Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

Режем кабачки кубиками, затем нарезаем морковку и лук. Очищаем помидоры от кожицы, разрезаем их пополам и натираем на крупной терке. Режем мелко чеснок. Обжариваем на сковороде морковь, затем добавляем к ней лук, чеснок и жарим еще минуту. Выкладываем натертые помидоры, перемешиваем и тушим в течении 10 минут. Добавляем соль и перец, лавровый лист и сверху ровным слоем распределяем кабачки. Закрываем крышкой и оставляем тушиться на 10-15 минут. Добавляем зелень, перемешиваем и тушим еще 15 минут – до полной готовности кабачков.

Ваша кабачковая икра готова! Приятного аппетита!

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