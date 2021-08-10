Какие помидоры идеально подходят для консервации? Чем опасны зеленые помидоры? Что нужно знать о помидорах для правильного выбора? Ответы на эти и другие вопросы знают Константин Грубич и Сергей Калинин. Советы от экспертов, как выбрать помидоры, найдете в материале.

Первый критерий – зрелость помидоров

Красивые помидоры на веточке – самые лучшие? Это распространенный миф, маркетинговый ход. Помидор на веточке или просто с плодоножкой кажется покупателю более свежим. Но плодоножка свидетельствует не о свежести томата, а о его незрелости. Помидор, который в нормальных условиях созрел на ветке, сам от нее отваливается. Если же ветка держит их, значит, срезали помидоры еще зелеными. Все ведь знают, что помидор имеет свойство дозревать сорванным. Но не все знают, что созревая на ветке, он избавляется от яда соланина и приобретает все полезные вещества через стебли.

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Зеленые помидоры годятся только для консервирования или закваски, так как в процессе термообработки и брожения, с добавлением соли и уксуса вредные вещества разрушаются. Такие помидоры становятся совершенно безопасными, но суперполезных свойств они не приобретают. Срывать зеленые помидоры – это мера экстренного спасения, когда мы видим, что созреть на ветке они уже не успеют. Например, если близятся заморозки или куст заболел фитофторозом. Если потемнел один листок, то за неделю может пропасть весь куст. Тогда помидоры стоит сорвать зелеными и употреблять только в обработанном виде.

Итак, первый критерий выбора – зрелость томатов. Выбираем без плодоножки, цвет должен быть равномерным однородным насыщенным, без зеленоватых участков.

Второй критерий – запах помидоров

Помидор – растение, чувствительное к холоду, к чрезмерной влажности, к болезням и вредителям. А для большей урожайности селекционеры выводят выносливые сорта, стойкие ко всем этим проблемам. Но при этом сорт теряет вкусовые и полезные качества, он не вреден, но и не полезен. Отличаются такие помидоры отсутствием характерного запаха, выраженного кисло-сладкого вкуса. Шкурка у них твердая и толстая, мякоть жесткая, а если разрезать – семенных камер будет только две, максимум три, сердцевина будет зеленая и волокнистая. Ее часто вырезают и выкидывают, ведь она настолько жесткая, что невозможно есть. Часто мы говорим, что домашние помидоры намного вкуснее, а покупные даже не пахнут помидорами, – все потому, что такие сорта. Отсюда и второе правило: выбирайте помидоры, выведенные не для массовых продаж.

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Третий критерий – помидор без нитратов

Помидор, наверное, единственный овощ, из которого невозможно вывести нитраты и сберечь его при этом в свежем виде. Поэтому выбираем созревшие на ветке. На вид нитратные помидоры тоже легко отличить: на ощупь они упругие, но не твердые, а если надавить – отпечаток пальца не должен остаться.

Сросшиеся помидоры или наросты, отклонения в форме – это все мутации. Значит, растения выросли на гормональных удобрениях и подкормках.

Болезни помидоров. Помидоры очень часто болеют. Это, возможно, фитофтороз. Все сразу же видно: на помидорах появляются серые, темные пятна, белые точки, трещины, гниль. Болезни очень быстро прогрессируют: один зараженный помидор испортит все, что находилось рядом с ним в холодильнике.

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