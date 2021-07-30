Упражнения от сутулости и второго подбородка для владельцев смартфонов

Зависимость от смартфонов и социальных сетей – проблема современности. Почти у каждого сейчас есть смартфон, планшет или ноутбук, и все мы проводим много времени, погрузившись в гаджеты. А это очень плохо сказывается на здоровье: вызывает искривления позвоночника, которые приводят к различным заболеваниям внутренних органов, появление второго подбородка и ухудшение зрения. Какие упражнения помогут избавиться от второго подбородка и предотвратить серьезные проблемы со спиной, читайте в материале.

Читайте также: Топ-5 ошибок при качании пресса. Советы Аниты Луценко

«Мы все понимаем, что, когда мы зависаем в соцсетях, падает зрение, причем теряют зрение и дети, и среднего возраста люди, и старше. Страдает позвоночник – сколиозы, кифозы, позже появляются застойные явления в теле. Мы можем говорить о геморрое, о печеночных проблемах», – отметил психолог Орест Шупенюк.

А фитнес-тренер и диетолог Ксения Литвинова добавила, что из-за неправильной осанки при чтении со смартфона или планшета образуется второй подбородок – всего за год. Чтобы этого не произошло, а также для борьбы с уже появившимся вторым подбородком нужно делать очень простые упражнения, которые вы сможете выполнять прямо перед телевизором.

Читайте также: Упражнения, которые помогут расслабиться перед сексом

Упражнения от второго подбородка для владельцев смартфонов

Поцелуй в носик. Поднимаем подбородок вверх. Вытягиваем губы вверх таким образом, как будто хотим дотянуться и поцеловать свой нос. Держим 3–5 секунд, затем расслабляемся. Повторить 10 раз.

Тянемся к плечу. Нижнюю и верхнюю губу прячем внутрь. В таком положении стараемся прикоснуться подбородком к плечу. Повторить 5–7 раз.

Упражнение с линейкой. Канцелярскую линейку зажимаем зубами. Поднимаем ее максимально вверх. Считаем до трех. Возвращаемся в исходное положение. Повторить 10–15 раз.

Также Ксения Литвинова показала простые упражнения от сутулости, для выполнения которых вам понадобится фитбол и палка.

Читайте также: Как быстро избавиться от целлюлита на ногах

Упражнения от сутулости для пользователей смартфонов

Упражнение 1. Ложимся на фитбол лицом вниз, расслабляемся, будто стекая с него. Можно из этого положения прокатываться по фитболу – таким образом вы расслабите мышцы поясницы.

Упражнение 2. Ложимся на фитбол лицом вниз – грудь, пресс и бедра должны лежать на мяче. Поднимаем туловище вверх, одновременно выпрямляя руки назад вдоль тела ладонями внутрь. На фитболе должны остаться только пресс и бедра. Можно упереться во что-то ногами или попросить кого-нибудь придержать вас.

Задерживаемся на 3 секунды и возвращаемся в исходное положение. Повторить 10–15 раз (2 подхода).

Читайте также: Эффективные упражнения для ягодиц и бедер от Эрики Герцег

Упражнение 3. Становимся прямо. Ноги расставляем на ширину плеч. Держим палку локтями за спиной. На выдохе наклоняемся вперед.

Считаем до двух и, делая вдох, отклоняемся максимально назад, потом принимаем исходную позицию.

Главное во время выполнения упражнения – ноги должны быть ровными, движения медленными. Повторить10–15 раз (2–3 подхода).

Упражнение 4. Становимся прямо, ноги на ширине плеч, палку держим перед собой на уровне груди. Медленно и без резких движений заводим снаряд за голову, а затем возвращаем вперед и опускаем на длину рук. Повторить 10–15 раз (2–3 подхода).

Упражнение 5. Становимся прямо, руки сводим за спиной в «замок». Делаем пружинистые движения, поднимая руки как можно выше и одновременно прогибая спину. Повторить 15 раз (3 подхода).

Читайте также: Как сделать тонкую талию при помощи жирных сливок

Напоследок тренер-диетолог подчеркнула, что правильно держать смартфон на уровне глаз на расстоянии 20–30 см – тогда ни проблемы со спиной, ни второй подбородок вам не грозять.

Смотрите выполнение упражнений от сутулости и второго подбородка на видео прямо сейчас:

Читайте нас также в Viber Все буде добре

Video: Упражнения от сутулости и второго подбородка для владельцев смартфонов Как делать упражнения от сутулости и второго подбородка, рассказывает тренер-диетолог. Главные упражнения для владельцев смартфонов - в материале