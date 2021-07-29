Как избавиться от целлюлита за 2 недели: рецепт виноградной маски
29.07.2021
«Апельсиновая корка» — проблема, знакомая многим. Как избавиться от целлюлита за 2 недели, знает ведущая СТБ Дарья Трегубова. Она поделилась рецептом виноградной маски, благодаря которой вы сможете вернуть коже идеальную гладкость! Рецепт виноградной маски от целлюлита — в нашем материале.
Ингредиенты:
- Свежевыжатый сок белого винограда – 5 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Голубая глина – 3 ст. л.
- Никотиновая кислота – 1 ампула
- Вода – 6 ст. л.
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Приготовление:
- Содержимое одной ампулы никотиновой кислоты развести в 3 ст. л. воды (1:3).
- Смешать 3 ст. л. голубой глины и 3 ст. л. воды (1:1), добавить мед, виноградный сок и разведенную в воде никотиновую кислоту. Все ингредиенты тщательно перемешать.
Применение:
- Полученный состав нанести на проблемные зоны, заранее очистив кожу лосьоном или скрабом.
- Обернуть проблемные места пищевой пленкой, укутать в полотенце.
- Держать маску 10–15 минут. Затем смыть под душем теплой водой.
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Video: Как избавиться от целлюлита за 2 недели: рецепт виноградной маски
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