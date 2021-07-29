«Апельсиновая корка» — проблема, знакомая многим. Как избавиться от целлюлита за 2 недели, знает ведущая СТБ Дарья Трегубова. Она поделилась рецептом виноградной маски, благодаря которой вы сможете вернуть коже идеальную гладкость! Рецепт виноградной маски от целлюлита — в нашем материале.

Ингредиенты:

Свежевыжатый сок белого винограда – 5 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Голубая глина – 3 ст. л.

Никотиновая кислота – 1 ампула

Вода – 6 ст. л.

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Приготовление:

Содержимое одной ампулы никотиновой кислоты развести в 3 ст. л. воды (1:3). Смешать 3 ст. л. голубой глины и 3 ст. л. воды (1:1), добавить мед, виноградный сок и разведенную в воде никотиновую кислоту. Все ингредиенты тщательно перемешать.

Применение:

Полученный состав нанести на проблемные зоны, заранее очистив кожу лосьоном или скрабом. Обернуть проблемные места пищевой пленкой, укутать в полотенце. Держать маску 10 – 15 минут. Затем смыть под душем теплой водой.

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Video: Как избавиться от целлюлита за 2 недели: рецепт виноградной маски Как избавиться от целлюлита за 2 недели? Рецепт виноградной маски от целлюлита, которая поможет вашей коже стать гладкой и не апельсиновой, в материале

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