Варенье из абрикосов: простой и вкусный рецепт
23.07.2021
Настала пора ароматных абрикосов. Этот фрук, как само лето — спелый, ароматный, солнечный. А зимой мы радуемся варенью из абрикосов. Если вы хотите приготовить вкусное лакомство и не очень утомиться, то рецепт от экспертов «Все буде добре», читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- абрикосы — 1 кг
- сахар — 800 г
- вода — 200 мл
- ядра абрикосовых косточек — 6 шт.
- лимонная кислота — 1 ч. л.
Приготовление варенья из абрикосов:
- Абрикосы необходимо вымыть и очистить от косточек.
- Косточки абрикосов просушите, расколите и выньте из них ядрышки.
- Ядра абрикосов нужно подсушить в духовке до золотистого цвета.
- Абрикосы положите в кастрюлю. Кастрюля должна иметь широкое дно.
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Сироп:
- Смешайте сахар с водой и в сотейнике эту смесь довести до кипения.
- Сразу же заливайте получившимся сиропом абрикосы.
- Подождите, пока сироп в абрикосах остынет, и слейте его, после чего опять прокипятите сироп и залейте абрикосы. Данную процедуру необходимо повторить 3 раза, она нужна для того, чтобы ягоды в абрикосовом варенье оставались целыми, а вкус сиропа был насыщенным.
- После этого добавьте в варенье из абрикосов подготовленные ядра и лимонную кислоту.
- Прокипятите варенье 1 минуту.
- Варенье из абрикосов готово — можно закатывать его в баночки.
Такой рецепт варенья из абрикосов хорош тем, что сами ягоды не поддаются сильной термальной обработке, поэтому они сохраняют практически все свои полезные свойства.
Как говорил Карлсон: «Варенье спасет мир». Ароматного вам лета и вкусной зимы!
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