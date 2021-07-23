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Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово

23.07.2021

Любите супы, но устали от однообразия? Мы вам подскажем очень вкусный рецепт крем-супа с сыром сулугуни. Пошаговый рецепт крем-супа из репы с сыром сулугуни читайте в нашем материале.

Ингредиенты на 5 порций:

  • Репчатый лук – 3 штуки среднего размера
  • Небольшая репа – 5 штук (очищенная от кожуры)
  • Сливки – 300 мл, 33% жирности
  • Молоко – 300 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Копченый сулугуни – 100 г
  • Бородинский хлеб – 6 ломтиков
  • Ростки пшеницы – для украшения
  • Петрушка – 50 г
  • Растительное масло – 50 г

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Способ приготовления:

  1. Прежде всего ставим в духовку хлеб, чтобы он подсушился, на 15 мин. при 180 градусах.  
  2. Мелко режем репу и лук. В глубокой кастрюле обжариваем их на сливочном масле около 10 мин. на слабом огне – до мягкости и золотистого цвета.  
  3. В кастрюлю к репе и луку добавляем сливки и молоко, тушим в духовке 50 мин. при 160 градусах, периодически помешивая.  
  4. Вынимаем кастрюлю из духовки, взбиваем все в блендере и процеживаем полученную жидкость через сито до однородной текстуры. Добавляем соль, перец по вкусу.  
  5. Трем на терке сулугуни и посыпаем суп сыром.  
  6. Трем на терке подсушенный бородинский хлеб.  
  7. Взбиваем растительное масло с петрушкой в ​​блендере в пропорциях один к одному, получается «зеленое масло», которым украшаем суп.  
  8. Также для украшения используем микрозелень (ростки пшеницы) и импровизированную «землю» из бородинского хлеба.  

Приятного аппетита!

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Video: Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово

Пошаговый рецепт крем-супа из репы с сыром сулугуни. Как приготовить суп-пюре из репы с сулугуни

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