Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово
23.07.2021
Любите супы, но устали от однообразия? Мы вам подскажем очень вкусный рецепт крем-супа с сыром сулугуни. Пошаговый рецепт крем-супа из репы с сыром сулугуни читайте в нашем материале.
Ингредиенты на 5 порций:
- Репчатый лук – 3 штуки среднего размера
- Небольшая репа – 5 штук (очищенная от кожуры)
- Сливки – 300 мл, 33% жирности
- Молоко – 300 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Копченый сулугуни – 100 г
- Бородинский хлеб – 6 ломтиков
- Ростки пшеницы – для украшения
- Петрушка – 50 г
- Растительное масло – 50 г
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Способ приготовления:
- Прежде всего ставим в духовку хлеб, чтобы он подсушился, на 15 мин. при 180 градусах.
- Мелко режем репу и лук. В глубокой кастрюле обжариваем их на сливочном масле около 10 мин. на слабом огне – до мягкости и золотистого цвета.
- В кастрюлю к репе и луку добавляем сливки и молоко, тушим в духовке 50 мин. при 160 градусах, периодически помешивая.
- Вынимаем кастрюлю из духовки, взбиваем все в блендере и процеживаем полученную жидкость через сито до однородной текстуры. Добавляем соль, перец по вкусу.
- Трем на терке сулугуни и посыпаем суп сыром.
- Трем на терке подсушенный бородинский хлеб.
- Взбиваем растительное масло с петрушкой в блендере в пропорциях один к одному, получается «зеленое масло», которым украшаем суп.
- Также для украшения используем микрозелень (ростки пшеницы) и импровизированную «землю» из бородинского хлеба.
Приятного аппетита!
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Video: Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово
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