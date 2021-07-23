Выходные располагают к дружному походу на природу отдыхать. А что делать, если, как часто бывает в большой компании, перепутали, кто должен взять мангал, и в результате вы остались без него вовсе? Или вылазка была настолько спонтанной, что у вас с собой только продукты, а приспособлений для жарки нет? Как пожарить шашлык без мангала, вы узнаете из нашей инструкции.

Отсутствие чего-либо на пикнике – история, знакомая многим. Главное, оценить масштабы проблемы и, исходя из этого, придумывать выход. Если у вас есть шампуры, шашлык без мангала на природе приготовить проще простого. Придётся, правда, пожертвовать шестью из них. Воткните в землю четыре шампура по углам прямоугольника. В кольца проденьте ещё два по длинной стороне. Теперь у вас есть металлическая рамочка, на которой можно разместить оставшиеся шампуры с мясом. Недостатком данного метода является неустойчивость конструкции, потому много мяса нагружать не рекомендуется.

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Если вокруг лес или старый дикий парк, не составит труда найти крепкие палки-рогатины. Вам так же, как в случае с сооружением мангала из шампуров, понадобится четыре опоры. На рогатины положите довольно толстые перекладины, как если бы вы устанавливали конструкцию для котелка, но потоньше, и разместите пониже. Разложите шампуры или разместите решётку.

Минусом двух приведенных выше способов является то, что у такого импровизированного мангала отсутствуют борта, и много жара расходуется впустую. Но лучше так, чем ничего.

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Следующий способ, как пожарить шашлык без мангала, нам подсказывает сама природа. Сложите «печку» из близлежащих крупных камней или брёвен. Если вы находитесь не в совсем дикой природе, могут найтись и кирпичи, которыми кто-то до вас огородил костёр. И в целом: когда ищете место для пикника, пробуйте найти уже готовые стоянки, чтобы не выжигать новое место зря. К слову, не забывайте окапывать место для огня, чтобы в случае выхода его из-под контроля не устроить пожар.

Если у вас на прогулке вдруг оказалась лопата и немного дополнительного энтузиазма, выкопайте яму для дров и углей и расположите шампуры над ней. Только старайтесь ходить аккуратно вокруг «мангала», чтобы не натрясти земли на ваше мясо и овощи.

Как пожарить шашлык без мангала, если вы и шампуры с решёткой забыли? Придётся срезать молодые веточки ореха или другого сочного дерева. Очистите прутики от их тонкой коры, заточите с одной стороны и, по возможности, дополнительно замочите. Ведь сухие хворостинки, разумеется, сгорят, и ваше мясо окажется в костре. К слову, не забывайте о том, что в костре попутно можно жарить картофель. Расходуйте топливо разумно!

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Теперь вы знаете, как пожарить шашлык без мангала на природе, так что в беде не пропадёте. Но желаем вам всегда иметь с собой самое нужное и не переживать зря!