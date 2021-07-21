Рецепт творожной запеканки
21.07.2021
Вкусная и нежная творожная запеканка может стать любимым блюдом как для взрослых, так и для детей. Со сладким ягодным соусом или со сгущенкой, ваш малыш будет уплетать полезный творог с большим удовольствием. Рецепт творожной запеканки достаточно прост и не требует много времени и усилий.
Ингредиенты:
- творог – 500 г,
- сметана – 5 столовых ложек,
- манная крупа – 2 столовых ложки,
- яйца – 1-3 шт,
- сахар – 3 столовых ложки,
- ванильный сахар – 1 чайная ложка,
- изюм или курага – 50 г,
- сливочное масло – 1 столовая ложка (для смазывания формы),
- маленькая щепотка соли
Больше по теме: Пахлава с миндалем: рецепт
Приготовление:
- Для начала промываем изюм, заливаем кипятком и оставляем на 20 минут.
- Смешиваем манную крупу и 3 столовые ложки сметаны. Оставляем смесь набухать на полчаса.
- Берем творог средней или высокой жирности – тогда запеканка не будет сухой. Делаем из него однородную массу. Для этого можно использовать блендер, мясорубку или просто протереть его через сито.
- В готовый творог добавляем смесь манной крупы и сметаны, ванильный сахар, щепотку соли, сахар и снова хорошо взбиваем блендером или миксером.
- Сливаем воду и изюма и обсушиваем его. Добавляем его к будущей запеканке.
- Берем форму для выпекания, смазываем её маслом, выкладываем творожную массу и разравниваем ее. Сверху выливаем сметану, которая осталась (2 столовых ложки) и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 40-45 минут.
Когда запеканка остынет – она готова к подаче. Порадуйте своих близких, вкуснейшей творожной запеканкой, полив её перед подачей вареньем, медом, сметаной или любимым ягодным соусом.
Больше по теме: Шоколадное печенье: рецепт от «Страва честі»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=