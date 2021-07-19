Маринад для шашлыка из говядины: рецепт пошагово
19.07.2021
Вы хотите приготовить вкусный шашлык из говядины и подбираете рецепт маринада, чтобы размягчить жесткое мясо? А все ли средства вы использовали? Пора приготовить что-то более оригинальное, чем уксусно-луковую смесь или кефир! Предлагаем оригинальный маринад для шашлыка из говядины.
Томатный маринад для шашлыка из говядины
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- томатная паста – 2 ст. л.;
- чеснок – 4 зуб.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- болгарский перец – ½ шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- хмели-сунели, чёрный перец, красный перец – по вкусу;
- свежие петрушка, базилик, тимьян – по вкусу
Приготовление:
- Пропустить чеснок через чеснокодавилку.
- Нарезать две средние луковички полукольцами.
- Болгарский сладкий перец нарезать соломкой или мелким кубиком.
- Добавить специи и мелко нарезанные свежие травы.
- Полить и натереть мясо маринадом и отправить в холодильник на время от 1 до 2 часов.
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Пивной маринад для шашлыка из говядины
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- пиво темное – 1 стакан;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- уксус бальзамический – 3 ст. л.
Приготовление:
Тут намного быстрее: просто перемешать ингредиенты. Замочить мясо в такой смеси 1 час, поместив в холодильник в пакете или кастрюле. Рецепт такого маринада годится и для шашлыков, и для стейков.
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Ананасный маринад для шашлыка из говядины
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- ананас свежий – ½ шт.;
- чеснок – полголовки;
- масло подсолнечное – 1 ½ ст. л.;
- винный уксус – 100 мл;
- лук репчатый – 1 ½ шт.;
- орегано сушеный – 1 ½ ч. л.;
- соль – по вкусу
Приготовление:
- Чеснок почистить, нарезать мелко. Нарезать без кожицы половину количества ананаса. Смешать в блендере до однородности.
- В полученное пюре влить уксус, масло, всыпать орегано, перемешать.
- Кусочки говядины заливаются маринадом и перемешиваются с ним.
- Сверху выложить нарезанный полукольцами лук. Оставить на 4 часа.
- Добавить лук и неиспользованный ананас к шашлыку при нанизывании.
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