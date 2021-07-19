Вы хотите приготовить вкусный шашлык из говядины и подбираете рецепт маринада, чтобы размягчить жесткое мясо? А все ли средства вы использовали? Пора приготовить что-то более оригинальное, чем уксусно-луковую смесь или кефир! Предлагаем оригинальный маринад для шашлыка из говядины.

Томатный маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

томатная паста – 2 ст. л.;

чеснок – 4 зуб.;

лук репчатый – 2 шт.;

болгарский перец – ½ шт.;

соль – 1 ч. л.;

хмели-сунели, чёрный перец, красный перец – по вкусу;

свежие петрушка, базилик, тимьян – по вкусу

Приготовление:

Пропустить чеснок через чеснокодавилку. Нарезать две средние луковички полукольцами. Болгарский сладкий перец нарезать соломкой или мелким кубиком. Добавить специи и мелко нарезанные свежие травы. Полить и натереть мясо маринадом и отправить в холодильник на время от 1 до 2 часов.

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Пивной маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

пиво темное – 1 стакан;

оливковое масло – 3 ст. л.;

уксус бальзамический – 3 ст. л.

Приготовление:

Тут намного быстрее: просто перемешать ингредиенты. Замочить мясо в такой смеси 1 час, поместив в холодильник в пакете или кастрюле. Рецепт такого маринада годится и для шашлыков, и для стейков.

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Ананасный маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

ананас свежий – ½ шт.;

чеснок – полголовки;

масло подсолнечное – 1 ½ ст. л.;

винный уксус – 100 мл;

лук репчатый – 1 ½ шт.;

орегано сушеный – 1 ½ ч. л.;

соль – по вкусу

Приготовление:

Чеснок почистить, нарезать мелко. Нарезать без кожицы половину количества ананаса. Смешать в блендере до однородности. В полученное пюре влить уксус, масло, всыпать орегано, перемешать. Кусочки говядины заливаются маринадом и перемешиваются с ним. Сверху выложить нарезанный полукольцами лук. Оставить на 4 часа. Добавить лук и неиспользованный ананас к шашлыку при нанизывании.