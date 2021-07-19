Куриные голени и окорочка на решетке на мангале? Казалось бы, кого этим можно удивить? Но Евгений Клопотенко нашел способ порадовать вас, а Алена Курилова предложила рецепт овощного соуса, который украсит любое мясное блюдо на гриле.

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Ингредиенты для куриных рулетов из голеней:

Куриные голени (или окорочка) – 20 шт.

Болгарский перец – 3 шт.

Лимонный сок – по вкусу

Подсолнечное масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Готовим куриные голени на мангале:

Отделить мясо от кости, но не до конца. Отбить филе. Приготовить маринад из лимонного сока, перца, соли и подсолнечного масла. Смазать маринадом филе при помощи пера. Нарезать перец ломтиками для начинки. Сформировать рулеты. Закрепить зубочисткой. Завернуть косточку в фольгу. Запекать на мангале.

Ингредиенты для овощного соуса:

Помидоры – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Чеснок – 2–3 зубчика

Кинза – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Готовим овощной соус к курице:

Помидоры и перец замотать в фольгу и отправить запекаться на углях. Измельчить чеснок и кинзу. Снять кожицу с готовых овощей. Размять в однородную массу, смешать с перцем, солью, кинзой и чесноком.

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