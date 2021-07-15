Баклажаны – вкусные и полезные овощи. Существует множество рецептов консервации баклажанов на зиму. Предлагаем вашему вниманию простой и необычный рецепт от кулинарных экспертов проекта «Все буде добре»: такие баклажаны станут любимым лакомством вашей семьи в зимнее время. Подробности рецепта консервации баклажанов – в материале.



Больше по теме: Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина

Ингредиенты:

баклажаны (нарезанные кружочками) – 3 кг

белое вино – 200 мл

яблочный уксус – 200 мл

помидор – 500 г

перец чили – 4 шт.

болгарский перец – 4 шт.

чеснок – 3 зуб.

мята – 7 листков

микс перцев – 2 ст. л.

зира – 1 ст. л.

соль – 100 г

рафинированное подсолнечное масло – 3 ст. л.

Больше по теме: Помидоры консервированные с чесноком: рецепт приготовления

Приготовление:

Баклажаны очистить, нарезать, поместить в кастрюлю и посыпать солью. Залить овощи смесью из белого вина и уксуса, накрыть тарелкой и поставить под пресс. Оставить на сутки. После этого процедить баклажаны через сито. В блендере измельчить помидоры, чеснок, сладкий и острый перец, затем тушить около 20 минут. Добавить мяту, смесь перцев и зиру. Выложить в банку слоями баклажаны и заправку. Полкастрюли воды вскипятить под крышкой. Затем на 10 минут окунуть банку с овощами.

Консервированные баклажаны порадуют вас в холодное время года! Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ