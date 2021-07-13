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Винный маринад для шашлыка: рецепт пошагово

13.07.2021

А вы пробовали приготовить маринад для шашлыка с вином? Неповторимый аромат и мягкое мясо – ваше блюдо идеально! Как приготовить правильный винный маринад для шашлыка – читайте в нашем материале.

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Универсальный винный маринад с чесноком

Ингредиенты:

  • вино сорта марсала – ¼ стакана
  • уксус бальзамический – ¼ стакана
  • сок лимонный – 2 ст. л.
  • орегано (свежий!) – 2 ст. л.
  • листья базилика – 2 ст. л.
  • перец черный – ¼ ч. л.
  • чеснок – 4 зуб.

Приготовление:

  1. Мелко нарезать листья орегано и базилика.
  2. Измельчить чеснок ножом.
  3. Смешать вино, уксус, сок, зелень, чеснок и перец в миске.
  4. Положить мясо в полиэтиленовый пакет. Залить маринадом.
  5. Поставить в холодильник на ночь.

Такой маринад для шашлыка с вином хорошо сочетается и с говядиной, и с курицей! Не бойтесь экспериментировать!

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Простой винный маринад для шашлыка из свинины

Ингредиенты:

  • сухое белое вино – 1 ½ стакана
  • лук репчатый – 2 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • душистый перец – 5 шт.
  • перец черный молотый – по вкусу
  • соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать мясо средними кусками. Сложить в кастрюлю, присыпать специями.
  2. Нарезать лук полукольцами. Добавить к мясу.
  3. Залить вином. Перемешать.
  4. Поставить в холодильник на три часа.

Ваша свинина будет самой нежной и вкусной!

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