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Маринады для говядины, курятины и баранины от Микаэля Арояна

13.07.2021

Как мариновать разные виды мяса, чтобы оно было сочным и мягким? Кулинар Микаэль Ароян расскрыл секреты маринадов для говядины, курятины и баранины. Читайте рецепты маринадов для разных видов мяса в нашем материале.

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Маринад  для говядины

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 5 ст. л. темного пива
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • Лук

Приготовление:

  1. Добавляем к мясу соевый соус, темное пиво, дижонскую горчицу и лук. Маринуем около часа.
  2. Запекаем 25 мин. при температуре 180 градусов.

Маринад для курятины

маринад для курятины

Ингредиенты:

  • 6 зубчиков чеснока
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. сметаны
  • Цедра лимона
  • Сок половины одного лимона
  • 1 ст. л. приправы карри

Приготовление:

  1. Измельчаем чеснок, смешиваем с растительным маслом и сметаной. Затем добавляем цедру лимона, выжимаем сок. После этого добавляем карри. Все перемешиваем.
  2. Для курицы важно, чтобы маринад был жидким, а сок оставался внутри. Маринуем 15–20 минут. Максимальный  срок маринования куриного мяса – 1,5 часа.
  3. Запекаем 20 мин. при температуре 180 градусов.

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Маринад для баранины

Маринад для баранины

Ингредиенты:

  • 0,5 ч. л. зиры
  • 0,5 ч. л. кориандра
  • 5 ч. л. перца горошком
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Острый стручковый перец по вкусу
  • 100 г томатного сока

Приготовление:

  1. Перемалываем в ступе зиру, кориандр и перец горошком. Затем добавляем растительное масло и острый стручковый перец для пикантности. Руками перемешиваем специи с мясом.
  2. В конце добавляем томатный сок, поскольку он содержит кислотность, необходимую для мяса. Через 15 минут солим.
  3. Запекаем 25 мин. при температуре 180 градусов.

Video: Маринады для говядины, курятины и баранины от Микаэля Арояна

Узнайте, как мариновать разные виды мяса, в мастер-классе Микаэля Арояна. Кулинар поделится рецептами маринадов для говядины, курятины и баранины

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