Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Куриные голени на мангале: рецепт от Жени Клопотенко и Алены Куриловой

12.07.2021

Куриные голени и окорочка на решетке на мангале? Казалось бы, кого этим можно удивить? Но Евгений Клопотенко нашел способ порадовать вас, а Алена Курилова предложила рецепт овощного соуса, который украсит любое мясное блюдо на гриле.

маринад для курицы

Больше по теме: Как приготовить шашлык из говядины и свинины: оригинальные рецепты маринадов

Ингредиенты для куриных рулетов из голеней:

  • Куриные голени (или окорочка) – 20 шт.
  • Болгарский перец – 3 шт.
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Подсолнечное масло – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

vlcsnap-2017-04-24-14h01m40s2

Готовим куриные голени на мангале:

  1. Отделить мясо от кости, но не до конца.
  2. Отбить филе.
  3. Приготовить маринад из лимонного сока, перца, соли и подсолнечного масла.
  4. Смазать маринадом филе при помощи пера.
  5. Нарезать перец ломтиками для начинки.
  6. Сформировать рулеты. Закрепить зубочисткой.
  7. Завернуть косточку в фольгу.
  8. Запекать на мангале.

vlcsnap-2017-04-24-19h30m37s240

Ингредиенты для овощного соуса:

  • Помидоры – 2 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Чеснок – 2–3 зубчика
  • Кинза – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Готовим овощной соус к курице:

  1. Помидоры и перец замотать в фольгу и отправить запекаться на углях.
  2. Измельчить чеснок и кинзу.
  3. Снять кожицу с готовых овощей. Размять в однородную массу, смешать с перцем, солью, кинзой и чесноком.

Video: Куриные голени на мангале: рецепт от Жени Клопотенко и Алены Куриловой

Смотрите, как приготовить куриные голени и окорочка на мангале, в нашем материале. Секреты приготовления вкусных окорочков в сетке на мангале раскроют Евгений Клопотенко и Алена Курилова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить