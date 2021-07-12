Многие хозяйки любят консервировать огурцы. Но как же выбрать овощи для консервации, чтобы они получились хрустящими и вкусными? Советы экспертов проекта «Все буде добре» помогут сделать вашу консервацию еще вкуснее.

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Как выбрать огурцы для консервации и салата?

Стоит покупать огурчики утром — тогда они будут свежими. От солнца и жары огурчики быстро вянут. Вернуть им свежесть поможет вода. Помойте и замочите огурцы в холодной воде от 2 до 10 часов. Желательно менять эту воду каждые 2 часа. Таким образом, огурцы впитывают влагу, которой им не хватает, и становятся снова упругими. Также важно не передержать их в воде (более 10 часов).

Лучше покупать слегка грязные огурцы, по которым видно, что их не мыли. Ведь во время мытья кожуру огурцов могут повредить. Из-за этого после консервации такой огурец не будет хрустящим.

Чтобы увеличить эффективность нейтрализации нитратов, лучше отмачивать огурцы в прозрачной посуде или в месте, где много света. Солнечные лучи помогают быстрее вывести нитраты.

Обычно огурцы еще обрабатывают парафином. Это касается импортных огурцов, будьте особенно осторожными в магазинах. У людей, которые имеют проблемы с желудком, парафин может вызвать расстройства желудка.

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Как выбрать качественные огурцы?

Размер. Лучший размер огурцов для маринования — 7-12 см. В них еще недоразвитые, нежные и водянистые семена. Для соления огурчики имеют примерно такой же размер. Но лучше отдавать предпочтение немного меньшим плодам — ​​до 9 см. Для салатов подойдут огурцы любого размера.

Цвет. Для маринования подходят огурцы темно-зеленого цвета .Для соления огурчики могут быть такими же. Одними из самых вкусных сортов считаются огурцы со светлыми кончиками или небольшими белыми. Цвет огурчиков для салатов может быть как светлым, так и темным. Главное, чтобы на нем не было желтых пятен.

Кожура. Сорта огурцов для маринования и соления были выведены специально. Именно поэтому они имеют тонкую кожицу. Такие огурцы быстро и равномерно впитывают в себя рассол. Салатные огурцы, наоборот, имеют толстую кожуру, которая позволяет долго сохранять привлекательный товарный вид.

Пупырышки. Если вы видите на пупырышках огурчика черные точки (шипы) он идеально подходит для маринования. А вот если шипы на пупырышках белого цвета — это исключительно салатный сорт, который будет непригодным для консервирования.

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Video: Как выбрать огурцы для консервации и салата Как выбрать огурцы для консервации, чтобы они получились хрустящими и вкусными? Советы о том, как правильно выбрать огурцы