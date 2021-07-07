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Варенье из абрикосов: простой и вкусный рецепт

07.07.2021

Настала пора ароматных абрикосов. Этот фрук, как само лето — спелый, ароматный, солнечный. А зимой мы радуемся варенью из абрикосов. Если вы хотите приготовить вкусное лакомство и не очень утомиться, то рецепт от экспертов  «Все буде добре», читайте в нашем материале.

варенье из абрикос

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Ингредиенты:

  • абрикосы — 1 кг
  • сахар — 800 г
  • вода — 200 мл
  • ядра абрикосовых косточек — 6 шт.
  • лимонная кислота — 1 ч. л.

Приготовление варенья из абрикосов:

  1. Абрикосы необходимо вымыть и очистить от косточек.
  2. Косточки абрикосов просушите, расколите и выньте из них ядрышки.
  3. Ядра абрикосов нужно подсушить в духовке до золотистого цвета.
  4. Абрикосы положите в кастрюлю. Кастрюля должна иметь широкое дно.

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Сироп:

  1. Смешайте сахар с водой и в сотейнике эту смесь довести до кипения.
  2. Сразу же заливайте получившимся сиропом абрикосы.
  3. Подождите, пока сироп в абрикосах остынет, и слейте его, после чего опять прокипятите сироп и залейте абрикосы. Данную процедуру необходимо повторить 3 раза, она нужна для того, чтобы ягоды в абрикосовом варенье оставались целыми, а вкус сиропа был насыщенным.
  4. После этого добавьте в варенье из абрикосов подготовленные ядра и лимонную кислоту.
  5. Прокипятите варенье 1 минуту.
  6. Варенье из абрикосов готово — можно закатывать его в баночки.

Такой рецепт варенья из абрикосов хорош тем, что сами ягоды не поддаются сильной термальной обработке, поэтому они сохраняют практически все свои полезные свойства. 

Как говорил Карлсон: «Варенье спасет мир». Ароматного вам лета и вкусной зимы!

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