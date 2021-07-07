Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко
07.07.2021
Любите зимние закрутки, но у вас не хватает времени на их приготовление? Предлагаем вам ознакомиться с рецептом маринованных огурцов и помидоров, приготовление которых займет всего 30 минут. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт экспресс-метода маринования огурцов и помидоров от участницы проекта «МастерШеф» Марины Шевченко.
Рецепт маринованных помидоров
Больше по теме: Томатный сок: польза, вред и как заготовить его на зиму
Ингредиенты:
- помидоры – 500 г
- петрушка – ½ пуч.
- укроп — ½ пуч.
- чеснок – 2 зуб.
- соль – щеп.
- сахар – щеп.
- горчица (французская) – 2 ч. л.
- оливковое масло – 4 ст. л.
- уксус – 1 ст. л.
- черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Помидоры нарезаем кольцами. Затем измельчаем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.
- Выкладываем маринад слоями на помидоры и маринуем 30 минут.
Рецепт маринованных огурцов
Больше по теме: Малосольные огурцы: топ-5 самых вкусных рецептов от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы»
Ингредиенты:
- огурцы – 500 г
- петрушка – ½ пуч.
- укроп — ½ пуч.
- чеснок – 2 зуб.
- соль – щеп.
- сахар – щеп.
- чили (молотый) – по вкусу
Приготовление:
- Моем огурцы, нарезаем кольцами.
- Измельчаем остальные ингредиенты, затем тщательно все перемешиваем.
- Смешиваем огурцы с маринадом.
- Маринуем 15 минут.
Приятного аппетита!
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ
Video: Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=