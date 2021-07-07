Хотите узнать, как приготовить кукурузный суп? Секреты раскрывает Татьяна Зиновенко! Актриса научит вас готовить суп из кукурузы и расскажет о всех тонкостях приготовления этого сытного, полезного блюда. Пошаговый рецепт кукурузного супа читайте в материале.

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Ингредиенты для супа:

Лук – 1 шт.

Кукуруза молодая – 3 шт.

Сливки – 100 мл

Белый перец, соль

Фасоль (вареная или консервированная) — 200 г

Зеленый лук для украшения

Для клецок:

Яйцо – 1 шт.

Мука кукурузная – 5 ст. л.

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Соль

Вода – по необходимости

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Ингредиенты для заправки:

Перец чили – 1 стручок

Ядра абрикосовых косточек – 5-6 шт.

Тимьян — веточка

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление супа:

Сначала шинкуем лук. Затем обжариваем в кастрюле нашинкованную луковицу и высыпаем к ней зерна кукурузы с цветной капустой, разобранной на соцветия. Томим их пару минут. Потом заливаем кипятком и варим полчаса. Делаем клецки: смешиваем яйцо с мукой и солью, замешиваем густое тесто. Если необходимо, добавьте немного воды. Тесто должно получиться эластичным. Скатайте из него колбаску и разрежьте ее на небольшие кусочки, затем примните каждый, чтобы кусочки стали плоскими. Вылавливаем шумовкой половину вареной кукурузы и цветной капусты, остальные зерна с отваром взбиваем блендером. Получившуюся массу смешиваем с отложенной кукурузой и капустой, возвращаем кастрюлю на плиту. Добавляем клецки, вареную фасоль, сливки, щепотку белого перца и соли. Готовим заправку: перец чили перетираем в ступке с абрикосовыми косточками и тимьяном. Добавляем оливкового масла, чтобы ароматы перемешались. Заправка добавляется в тарелку непосредственно перед подачей. Суп украшаем зеленым луком.

Приятного аппетита!

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