Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Кукурузный суп: пошаговый рецепт приготовления

07.07.2021

Хотите узнать, как приготовить кукурузный суп? Секреты раскрывает Татьяна Зиновенко! Актриса научит вас готовить суп из кукурузы и расскажет о всех тонкостях приготовления этого сытного, полезного блюда. Пошаговый рецепт кукурузного супа читайте в материале.

Больше по теме: Как приготовить сырный суп: рецепт Насти Кожевниковой

187996340

Ингредиенты для супа:

  • Лук – 1 шт.
  • Кукуруза молодая – 3 шт.
  • Сливки – 100 мл
  • Белый перец, соль
  • Фасоль (вареная или консервированная) — 200 г
  • Зеленый лук для украшения

Для клецок:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука кукурузная – 5 ст. л.
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.
  • Соль
  • Вода – по необходимости

Больше по теме: Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт

Ингредиенты для заправки:

  • Перец чили – 1 стручок
  • Ядра абрикосовых косточек – 5-6 шт.
  • Тимьян — веточка
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление супа:

  1. Сначала шинкуем лук. Затем обжариваем в кастрюле нашинкованную луковицу и высыпаем к ней зерна кукурузы с цветной капустой, разобранной на соцветия.
  2. Томим их пару минут. Потом заливаем кипятком и варим полчаса.
  3. Делаем клецки: смешиваем яйцо с мукой и солью, замешиваем густое тесто. Если необходимо, добавьте немного воды. Тесто должно получиться эластичным. Скатайте из него колбаску и разрежьте ее на небольшие кусочки, затем примните каждый, чтобы кусочки стали плоскими.
  4. Вылавливаем шумовкой половину вареной кукурузы и цветной капусты, остальные зерна с отваром взбиваем блендером. Получившуюся массу смешиваем с отложенной кукурузой и капустой, возвращаем кастрюлю на плиту.
  5. Добавляем клецки, вареную фасоль, сливки, щепотку белого перца и соли.  
  6. Готовим заправку: перец чили перетираем в ступке с абрикосовыми косточками и тимьяном. Добавляем оливкового масла, чтобы ароматы перемешались. Заправка добавляется в тарелку непосредственно перед подачей.
  7. Суп украшаем зеленым луком.

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Video: Кукурузный суп: пошаговый рецепт приготовления

Кукурузный суп для всей семьи можно приготовить всего из трех початков кукурузы! Читайте пошаговый рецепт приготовления кукурузного супа, который накормит всю семью

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить