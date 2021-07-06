Что означают родинки? Наверняка этим вопросом хоть раз в жизни задавался каждый. Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что означают родинки на теле и на лице человека. Читайте наш материал и вы узнаете, как по наличию родинок в том или ином месте определить свои таланты и свою судьбу.

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«Каждая отметка на нашем теле неспроста, – говорит Алена Курилова. – И в ней закодирована информация о нас: характер, возможности, склонности к интересам. И даже о неудачах в личной жизни расскажут родинки…»

Каждый человек рождается, как чистый лист бумаги. Родинки появляются постепенно, со временем могут исчезать и появляться новые. Что же означают родинки на теле и лице человека? Знаковые родинки – это родинки диаметром не менее 3 мм. Чем родинка больше, тем сильнее проявляется качество. Рассыпанные по всему телу маленькие родинки практически не играют никакой роли. Чаще всего значения родинок у мужчин и женщин совпадают.

Что означают родинки на лице?

О родинках много мифов передается из поколения в поколение. И верить всем сказкам сомнительного происхождения не нужно. Начнём изучение с лица. Тут самые знаковые родинки. Такая родинка у Синди Кроуфорд. Не случайно эта родинка стала её визиткой. В этой зоне они очень значимы и говорят о таланте и эмоциональности владельца. Это натуры творческие, страстные и импульсивные. Они от природы авантюристы.

Этим людям не занимать фантазии – они не перестают удивлять своей оригинальностью и делают это всегда мастерски и впечатляюще. Такие люди от природы жизнерадостны. Для них очень важна любовь. Иметь такую родинку – подарок судьбы. Такой подарок судьбы по максимуму использовали Ольга Сумская, Ани Лорак, Вера Брежнева, Роберт де Ниро, Джулия Робертс и Натали Портман.

Что означает родинка на щеке?

А вот с всемирно известной родинкой Мэрилин Монро связана тайна. Благодаря этой тайне популярность зашкаливала. Она пыталась обмануть судьбу. Её знаменитая родинка – выдумка стилиста. Родинка над губой – признак сексуальности и загадочности. После перевоплощения в платиновую блондинку она сама постоянно рисовала мушку на щеке. Сексуальной она действительно стала после кардинальной смены имиджа, более того – она стала секс-символом эпохи. А вот изменить характер нарисованная родинка не помогла. Опубликованы дневники актрисы и очерки ее психотерапевтов говорят о том, что она сделала себя сама – жесты, походка, пластика, голос, даже от заикания вылечилась самостоятельно. У Монро настоящая значимая родинка была на руке. Даже ее фотографу Берту Стерну приходилось её ретушировать на фото, но на редких снимках она видна!

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Что означают родинки на руках?

Родинки на руках нам говорят о трудолюбии и целеустремленности. Люди, у которых есть родинки на руках не боятся много работать, даже любят это, способны привлекать деньги в свою жизнь. Помимо трудолюбия есть очень большой потенциал. И они имеют все шансы добиться успеха. Работа для них приоритетна. Они верные друзья. Но семья отходит на второй план. И если вспомнить жизнь Мэрилин Монро – так и получилось. Семейного уюта Мэрилин так и не нашла, зато стала суперзвездой. Поэтому если у вас знаковая родинка на руке, помните, что если вы не хотите остаться одиноким, вам необходимо выделить в своем графике время для близких людей.

А вот если такой знак есть на безымянном пальце правой руки (у основания) – в личной жизни есть риск испытать разочарования. Человеку с таким знаком нужно его прикрывать каким-либо перстнем, а после свадьбы – обручальным кольцом. Именно такая родинка есть у знаменитого Давида Коткина (Дэвид Копперфильд). Иллюзионист до сих пор не женат на своей постоянной партнёрше, хотя их ребёнку уже 10 лет. По его словам, его раздражают любые украшения на пальцах, а на обручальные кольца у него вообще аллергия.

Что означают родинки на плечах?

Люди с родинками на правом плече несут в себе энергетику своего ангела-хранитела. Если вспомнить произведение «Анжелика и король», то там упоминается такая метка. Анжелика с детства была сорвиголовой: скакала на лошадях, прыгала через берьеры. И когда её спрашивали, почему она так себя рискованно ведет, она отвечала: «Я знаю, что со мной ничего не случится, меня охраняет Ангел». И она оголяла правое плечо, показывая всем родинку величиной с копейку. Это сильнейший оберег. Когда-то даже цыганка подошла ко мне и, увидев мою родинку, сказала, что если бы могла, купила бы мою родинку за любые деньги. А я знаю девочку, которая родилась в результате искусственного оплодотворения. Её родители очень хотели ребенка и постоянно молились, и в итоге у девочки появилась родинка на правой руке. Можно сказать, она подарена и поцелована Ангелом.

Левая и правая сторона расположения родинок говорят нам о жизненной позиции. Те, у кого больше родинок находится слева – предпочитают карьеру любви. В этих людях изначально заложены черты характера, которые им помогут добиться большого успеха в работе. В любви и создании семьи им нужно постараться, чтобы добиться гармонии. А вот у тех, у кого родинки расположены в основном справа, на первом месте – любовь и отношения. Но при желании такие люди могут развивать в себе деловые качества и быть успешными в работе. Соответственно, приблизительно одинаковое количество справа и слева говорят о гармонии личности, ей удается прекрасно совмещать семью и работу.

Что означают родинки на ладонях?

Родинки могут появиться в течение жизни после важного переломного момента. Родинки на ладонях оказывают огромное влияние на судьбу человека. Тот, у кого есть родинка на ладони, может усилием воли или своими устремлениями изменить свою жизнь. Он обладает природными способностями, которые помогут легко самосовершенствоваться и преодолевать сложные жизненные обстоятельства. Такие родинки появляются у очень целеустремленных людей.

Что означают родинки на животе?

У людей с родинками на животе есть риск стать рабами своих страстей. Они могут зависеть от своих желаний и разнообразных страхов. Возможны проявления неумеренности в еде, плотских наслаждениях, злоупотреблении алкоголем. Если родинка находится по центру живота, такой человек многого может добиться своими усилиями. Но он несомненный чревоугодник, хотя и является необыкновенно привередливым в еде и напитках. Впрочем, такому человеку присущи и крайности. Он может напрочь отказаться от алкоголя и определенных продуктов.

Что означают родинки на груди?

Родинки на груди говорят, что человек наделен сексуальностью и может привлекать к себе людей одним лишь взглядом, у них много поклонников. В отношениях они очень страстные, и у них есть склонность к изменам. На груди была родинка у одной из самих красивых женщин – Элизабет Тейлор. 8 официальных замужеств, толпы поклонников и страстные отношения с Ричардом Бартоном (они со скандалами и драками женились и разводились дважды). Родинка на груди сулит удачу и счастье, а также говорит об искренней и пылкой натуре, но чтобы не столкнуться с разочарованием, следует быть более осмотрительной в выборе партнера.

Что означают родинки на спине?

У людей с родинками на спине отличное чувство юмора. Если человек уверен в себе, он своим поведением формирует отношение к себе окружающих его людей. Это вдумчивый собеседник, надежный партнер, профессионал. Человеку с родинками на спине свойственны большие требования к себе и окружающим. Он постоянно и во всем хочет быть лучшими и панически опасается неудач. Это чревато психосоматическими заболеваниями. Обладатели родинок на спине должны уделять больше времени отдыху, больше гулять на природе и научиться расслабляться.

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Что означают родинки в интимных местах?

Родинки в интимных местах не самые знаковые, просто их значение интересно, и они не так часто встречаются. Владелецы родинок на ягодицах склоны к лени, но очень удачливы. Родинка на половых органах мужчины означает, что он благородный и честный. Такие мужчины почти всегда удачно женятся и счастливы в браке. Много работают, поэтому семья никогда не будет нуждаться. А вот родинка у женщины указывает, что у нее есть все шансы стать матерью гения.

Что означают родинки на ногах?

Родинка на любой ноге – метка беспечного и смелого человека, склонного к сумасшедшим поступкам. В жизни вы могли бросить учебу, передумать выходить замуж, резко переехать в другой город. Если и сталкиваетесь с какими-то трудностями в жизни, то создаёте их себе сами. Но в целом: удач будет больше, чем неудач. А вот если говорить конкретно о коленке, то это означает вспыльчивость и страстность, в любовь вы уходите с головой, не боитесь раскрываться и поэтому отношения хорошие и доверительные. Вы нетерпеливы и всё время куда-то спешите.

Отсутствие родинки – это не приговор. Это просто знак, что ты двигаешься в нужном направлении. Кому-то такие подсказки нужны, а кто-то и сам интуитивно чувствует себя.

Родинки можно удалять из эстетических соображений. Например, Энрике Иглесиас удалил свою знаменитую родинку и абсолютно не изменился, а его карьера стала развиваться ещё лучше. Он использует свой природный талант и творческое начало, хоть родинки уже и нет.

Нужно помнить, что любая родинка – это лишь стартовый капитал. То, что может вам помочь достичь поставленных целей в жизни. У каждого есть свой потенциал, нужно осознать его, а затем заниматься развитием своих возможностей. Так и со слабыми сторонами. Если мы знаем, что у нас или у нашего партнера вспыльчивый нрав, приступы лени, чрезмерная обидчивость от природы, мы можем это корректировать, уделять больше внимание своему самовоспитанию и превращать свои минусы в плюсы.

Video: Что означают родинки: трактовка от Алены Куриловой Что означают родинки? Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что означают родинки на теле, лице, руках, ладонях, ногах

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