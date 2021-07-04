Вы до сих пор считаете, что для сочных грибов маринад не нужен? Но ведь любое блюдо можно улучшить и обогатить его вкус! Мы расскажем, как готовить шашлык из шампиньонов и маринад к нему.

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Вам понадобятся:

Крупные шампиньоны – 600 г;

Свежие травы (укроп, кинза, базилик и др.) – по вкусу

Помидоры – 2 шт.;

Чеснок – 4 зубчика;

Вода – 50 мл;

Растительное масло – 50 мл;

Уксус – 1 ч. л.

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Готовим шашлык из шампиньонов и маринад:

Шампиньоны промыть и очистить от плёнок, проколоть в нескольких местах, чтобы не треснули от жара. Чеснок измельчить через пресс. Помидоры и зелень мелко нарезать. Добавить к грибам, перемешать. Залить смесь для шашлыка растительным маслом, водой и уксусом. Посолить, перемешать. Оставить на 2 часа мариноваться. Грибы для шашлыка нанизать на шампур, жарить 10-15 минут.

Приятного вам аппетита!

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