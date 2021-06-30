Скакалка – это оптимальный способ привести свою фигуру в форму за считанные дни. Систематические прыжки со скакалкой сжигают больше калорий, чем, например, катание на велосипеде, плавание или пробежка. При этом, прыжки на скакалке, не требуют денежных затрат и особого места для занятий, ведь выполнять этот комплекс вы можете даже дома.

Занимайтесь всего 10-15 минут в день, и уже через 2 недели, существенно подтянутся мышцы всего тела, и вы похудеете до 8 кг. Однако, при наличии острых форм заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, интенсивные физические упражнения строго запрещены!

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Как похудеть от прыжков на скакалке

Техника прыжков со скакалкой для похудения состоит из 5 упражнений:

№1. Прыжки со скакалкой с интервалами

Прыгаем 10 раз на двух ногах, 10 раз на правой, 10 на левой и 10 раз чередуя попеременно правую и левую ноги (имитация бега).

№2. Прыжки со скакалкой вокруг линии

Поставьте ноги вместе и представьте себе линию, параллельную направлению вашего взгляда и проходящую через ваши ноги. Начинайте прыгать так, чтобы каждый раз приземляться по разные стороны от воображаемой линии. Со временем, старайтесь увеличить амплитуду. Начинаем с 10 раз, со временем увеличивая количество повторов.

№3. Прыжок со скакалкой с перекрестом рук

Следующее упражнение: прыгаем на двух ногах, потом скрещиваем ноги на уровне талии, получается, что мы перекрещиваем скакалку, на следующем подскоке возвращаете руки в исходное положение. Повторяем 10 раз.

№4. Прыжки со скакалкой вперед-назад

Прыгаем на двух ногах, но не строго вертикально, а чередуя поочередные прыжки вперед — назад. Нужно постараться прыгать как можно дальше, при этом, не теряя равновесия. Делаем 10 раз.

№5. Прыжок со скакалкой с перекрестом ног

Стоим в исходном положении, скрестив ноги. Одна впереди другой. Из этого упражнения выпрыгиваете и во время прыжка меняете ноги, приземляясь в аналогичное положение. Но та нога, которая до этого была впереди, теперь сзади. Делаем 10 таких прыжков со скакалкой для похудения.

Video: Минус 8 кг за две недели со скакалкой – техника Аниты Луценко! Комплекс прыжков на скакалке для похудения от Аниты Луценко. Как правильно прыгать на скакалке для похудения, читайте в материале

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