Маски для лица из клубники: рецепты
Клубника — не только вкусная и витаминная ягода, но и настоящая находка для каждой красавицы. Помимо того, что из нее вы можете приготовить множество вкуснейших блюд, эта ароматная ягода — действенное бьюти-средство. Как сделать маску для лица из клубники? Узнайте простые рецепты клубничных масок для лица, которые сохранят молодость и красоту вашей кожи!
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Маски для лица из клубники: рецепты
Увлажняющая маска из сока клубники
- 2 чайные ложки клубники
- 1 чайная ложка овсяной муки
- 1 яичный желток
Из трех ингредиентов готовим однородную массу, аккуратно наносим на лицо неплотным слоем, смываем теплой водой через 10–15 минут.
Маска из клубники для воспаленной кожи
- 2 столовых ложки клубники
- 1 столовая ложка творога
Перетираем подготовленные ингредиенты, наносим массу на лицо, смываем прохладной водой спустя 15–20 минут.
Питательная маска из клубники
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- 3–4 чайные ложки клубники
- 2 чайные ложки сливок или сметаны
Перетираем составляющие, питательную смесь наносим на лицо, смываем теплой водой через 15 минут.
Маска из клубники для жирной кожи
- 1 чайная ложка сока клубники
- 1 чайная ложка белой или голубой глины
Полученный состав наносим на лицо, когда маска начинает подсыхать – смываем теплой водой.
Маска для уставшей кожи из клубники
- 2 чайные ложки клубничной мякоти
- 2 чайные ложки молока
- 1 чайная ложка меда
Смешав ингредиенты, наносим витаминную смесь на лицо, через 10–15 минут смываем теплой водой.
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- Если у вас есть аллергия на ягоду, для начала сделайте тест на переносимость. Нанесите немного кашицы из клубники на изгиб локтя, проследив за реакцией кожи. Если вы заметите покраснение, высыпания или подобные симптомы – от клубничной маски вам лучше отказаться.
- Маски из клубники обладают отбеливающим эффектом. Они помогут в борьбе с пигментными пятнами и веснушками, поэтому принятие солнечных ванн с подобными бьюти-процедурами совмещать не стоит.
- Применение маски из клубники для лица завершите нанесением крема, чтобы кожа не пересушивалась.
Теперь вы знаете, как сделать маску для лица из клубники в домашних условиях. Сезон клубники — отличный повод, чтобы освежить кожу и насытить ее витаминами!