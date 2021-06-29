Клубничный торт «Фразье» — классический французский десерт. Для него нежный бисквит промазывают кремом со свежей клубникой. Как приготовить клубничный торт — читайте в рецепте.

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Готовим бисквит

Ингредиенты:

3 яйца

2 желтка

120 г сахара

20 г сливочного масла

120 г муки

Приготовление:

Яйца и желтки кладем в миску. Размешиваем их и ставим на водяную баню, постоянно взбивая массу, пока она не посветлеет. Снять миску с огня и продолжить активно взбивать. Добавляем в смесь растопленное сливочное масло и просеянную муку. Перемешиваем все лопаткой. Берем форму, обмазываем ее внутри маслом и мукой, а потом выливаем туда массу. Выпекаем 35 – 40 минут при температуре 170 °С. Готовый бисквит разрезать на 2 части, вырезать круги меньше по диаметру. Обрезать бока, верх бисквита и низ. Для торта мы используем только мягкие части.

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Готовим крем «Муслин»

Ингредиенты:

300 мл молока

3 желтка

100 г сахара

120 г муки

25 г кукурузного крахмала

150 г сливочного масла (комнатной температуры)

5 г желатина

500 г свежей клубники

Приготовление:

В молоко добавить половину сахара и поставить на средний огонь. Растереть желтки со второй половиной сахара, добавить муку, кукурузный крахмал, немного теплого молока и перемешать. Молоко довести до кипения, влить в яичную массу, помешивая. Когда крем начнет закипать, подержать еще несколько секунд и снять с огня. Вмешать 50 г сливочного масла, добавить желатин в готовый крем и отправить его в холодильник до полного остывания. Из оставшегося масла сделать помадку.

Готовим пропитку

Ингредиенты:

150 г сахара

150 г воды

50 мл ягодного ликера

Приготовление:

В сотейник с водой всыпать сахар. Довести до кипения, снять с огня, добавить ликер и охладить.

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Готовим итальянскую меренгу

Ингредиенты:

2 белка

40 мл воды

120 г сахара

Ягоды для декора

Приготовление:

В сотейник с водой всыпать сахар. Добавить взбитые до белой пены белки и продолжать взбивать на средних оборотах до полного остывания меренги.

Собираем торт «Фразье»

Бисквит пропитать остывшим сиропом. Крем « Муслин» поместить в кондитерский мешок и аккуратно заполнить пространство формы. Разрезанную клубнику плотно уложить срезом к борту. Закрыть все кремом и наполнить серединку целой клубникой и кремом. Сверху разместить второй пропитанный корж и покрыть слоем крема. Выровнять поверхность и отправить торт в холодильник на 30–40 мин. Украсить итальянской меренгой и клубникой.

Подробности и секреты приготовления клубничного торта «Фразье» смотрите на видео прямо сейчас:

Video: Клубничный торт «Фразье»: рецепт пошаговый Клубничный торт Фразье - классический французский десерт. Для него нежный бисквит промазывают кремом со свежей клубникой. Как приготовить клубничный торт - в рецепте.