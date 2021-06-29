Знаете ли вы, как выбирать эти сочные и очень полезные плоды? Что еще нужно знать о черешне перед тем, как съесть ее? Эксперт шоу «Все буде добре» Константин Грубич рассказал, как выбрать черешню правильно.

Черешня – лечебная ягода. Это было известно еще античным эскулапам, которые прописывали черешневый сок от воспаления желудка. Эта ягода насыщена полезными веществами – они омолаживают организм и повышают иммунитет. Она низкокалорийная и не вызывает изжогу, как вишня. Очень полезная черешня для почек и желудочно-кишечного тракта. Ее постоянное употребление – это залог здоровых сосудов и сердца. А еще черешня дарит бодрость, хорошее настроение и красоту кожи, ведь ее активно используют в косметологии.

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«Многие люди не подозревают, что черешня (особенно определенные ее сорта) может быть серьезным аллергеном, – говорит Константин Грубич. – Или что у этой ягоды есть норма потребления, превысив которую можно заработать массу неприятных ощущений (вздутие, расстройство желудка, диарея). И что черешня может быть насыщена химикатами, опасными для человека».



Сорта черешни. Всю черешню можно поделить на 3 вида: раннеспелая (конец мая – начало июня), среднеспелая (июнь) и позднеспелая (июль).

«Майская» («Скороспелка»)

25–30 мая. Плоды средней крупности — 5 г (как 25-копеечная монетка в диаметре), округло-сердцевидной формы, красного цвета, кисло-сладкого вкуса.

«Мелитопольская ранняя»

25–31 мая. Плоды средние, одного размера, плоско-округлые, слегка бугристые. Кожица тонкая, прочная, красная, блестящая, легко снимается. Мякоть красная, с белыми прожилками, средней плотности, сочная, сладкого вкуса с легкой кислинкой.

«Приусадебная»

1–10 июня. Плоды крупные, вес – 6–8 г (как монетка 5 копеек в диаметре и крупнее), округло-сердцевидной формы, с ярко выраженной бороздкой. Основная окраска желтая с ярко-красным румянцем. Мякоть нежная, сочная, сладкая.

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«Валерий Чкалов»

1–14 июня. Плоды 6–8 г сердцевидной формы, темно-красной, почти черной окраски, на верхушке плода имеется серая точка, в бороздке – холмик. Сок и мякоть плодов окрашены в интенсивный красный цвет, плоды очень сладкие.

Желтый, розовый, ярко-красный или темно-бордовый… Оказывается, выбирать черешню можно и нужно по цвету! Ведь у каждого есть нюансы. Например, желтые сорта менее аллергенны, поэтому их можно давать даже маленьким детям. Но берегитесь – такие сорта созревают в пору активности плодовых мух (с середины лета). Поэтому почти всегда скрывают неприятный сюрприз в виде червей. Ягоды розового цвета – чемпионы по содержанию витамина С. Но самыми полезными все же считаются черешни бордового цвета.

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Как выбрать черешню

Ягода должна быть упругой, а не вялой и рыхлой. Это гарантия свежести и сочности.

На ягоде не должно быть трещин. Иначе купите водянистую, безвкусную черешню. Более того – в трещины могут проникнуть возбудители гнили и плесени.

Никаких пятнышек гнили. Черешня – ягода сладкая, брожение происходит очень быстро. Одна гнилая черешенка сегодня – и завтра гнилью «заболеют» все остальные. Покупая черешню, нужно не постесняться и запустить руку глубже в тару, где она лежит – зачерпнуть из серединки или даже со дна. Проверить, вся ли черешня такая красивая, как в верхнем слое. А если все же попалась с гнильцой – тут же ее изолировать от здоровых ягод.

Понюхайте черешню, которую хотите купить, – это еще на рынке можно сделать. Она должна пахнуть свежестью и сладостью. Если пахнет кислым вином (и дрожжами) – значит, начался процесс брожения, который черешню испортил. Вздутие живота, «урчание» и даже боли в желудке – вот к чему может привести употребление таких ягод.

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Черешня должна быть глянцевой, а не матовой. И никакого белого налета.

Тусклый цвет и белесые пятна могут означать обработку химикатами-пестицидами. Ими опрыскивают черешню, чтобы ей не вредили насекомые, а также грибок. Но многие из этих химикатов опасны и для человека. Кожица у черешни тонкая, а потому химия легко проникает в мякоть. Так что будьте внимательны.

Определить химические примеси легко и в домашних условиях. Этот метод называется «проба варкой», его часто используют специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы. 50–100 граммов черешни нужно залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на минуту. После этого снять крышку и понюхать – если запах остался «природным», значит, ягода чистая. А если вы почувствовали аромат не черешневый, а химический, такую черешню лучше не кушать. Однако бывают исключения. Черешня из Мелитополя и Крыма пахнет йодом, но при этом она очень вкусная и полезная. Просто это ее особенность, ведь почва и воздух в приморских регионах насыщены йодом. Так что обязательно спрашивайте у продавца, откуда черешня.

Проверку на нитраты проводят на сертифицированных рынках. И вы можете потребовать итог этой проверки у продавца. Но лучше все же перестраховаться. Чтобы избавиться от нитратов, промойте плоды 2–3 минуты под проточной горячей водой и поместите в воду с солью на 15–30 мин (1 ч. л. на литр). Этот метод, кстати, и от червяков помогает избавиться.

Как есть черешню

Употреблять черешню стоит небольшими порциями по 200-300 г (полтора граненых стакана, примерно одна полная горсть) можно по несколько раз в день, но главное – не килограмм в один присест. Иначе вместе с удовольствием от трапезы получите неприятные ощущения и вздутие живота. Черешня в больших количествах – очень сильное слабительное. Лучше всего есть черешню в сыром виде, не на десерт, а перед основным приемом пищи. Либо как самостоятельное блюдо-перекус. Кроме того, следует помнить, что эту ягоду не стоит употреблять, если у вас сахарный диабет или нарушение проходимости кишечника.

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Как хранить черешню

Хранить свежую черешню можно в холодильнике до 3 недель. Чтобы она не пропала, удалите хвостики (сок не вытечет) и – в баночку с крышкой. На дно положите вымытые и хорошо высушенные листья черешни, сверху – хорошо промытую и просушенную ягоду. Далее чередуйте слои листья/ягоды. Из всех сортов лучшего всего сохраняются «Сильвия» (несколько недель может прожить в холодильнике, не теряя в качестве и вкусе) Созревает «Сильвия» в конце июня (среднеспелая).

Можно заготовить черешню на зиму. Один из простых способов – это сушка. Ягоды бланшируют 2–8 минут в горячей воде, после чего сразу же охлаждают в холодной и раскладывают в один слой на сито. Начинают сушить в духовке на противне при температуре 60–65˚, а когда плоды подвялятся, температуру повышают до 80–85˚.

Замораживать лучше черешню среднеспелых или позднеспелых сортов. Во-первых, раннюю черешню замораживать жалко – еще не наелись вволю. Во-вторых, она хуже переносит заморозку. По технологии: тут важно, чтобы из ягод вышла лишняя жидкость. Помыли, но не спешите замораживать – просушите бумажным полотенцем и дайте немного полежать, чтобы ненужная вода стекла. Косточки можно доставать, а можно и не трогать – если вы, например, планируете компот из этой черешни варить. Высохла черешня – раскладываем по пакетикам или контейнерам пластиковым, небольшим и порционным, ведь замораживать повторно нельзя. И обязательно дату заморозки указать – черешня хранится в таком виде в среднем 6 месяцев (без косточек – 8 месяцев).