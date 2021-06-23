Антицеллюлитный сахарный скраб: рецепт Аниты Луценко
Ваша кожа стала дряблой и появился целлюлит? Как привести ее в тонус и сделать гладкой, приложив минимум усилий, знает фитнес-тренер Анита Луценко! Эксклюзивно для «Все буде добре» она поделилась не спортивным, а косметическим секретом идеального тела! Готовьте антицеллюлитный сахарный скраб для тела в домашних условиях по этому рецепту, и ваша кожа порадует результатом.
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Ингредиенты для антицеллюлитного скраба:
- Сахар – 1 ст.
- Мед – 1 ст. л.
- Оливковое масло – ½ ст.
- Витамин Е – 1 ч. л.
- Эфирное масло мяты перечной – 5 капель
- Лайм – 1 шт.
- Экстракт донника – 1 ч. л.
Смешайте все ингредиенты.
Применение антицеллюлитного скраба в домашних условиях:
ВАЖНО: совершать движения необходимо по направлению тока лимфы!
Плавными круговыми движениями наносим антицеллюлитный скраб снизу вверх. Двигаемся по задней наружной поверхности ноги в направлении от стопы к бедру, обходя коленную чашечку и не прикасаясь к передней поверхности голени. В конце процедуры руку направляют к паховой области.
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Массажные движения повторяют 6-8 раз за одну процедуру. Ягодицы массируем, начиная от тазобедренных суставов до середины межягодичной складки, затем в бок, направляя движения к паховым лимфатическим узлам. Очень осторожно массируйте живот и не давите на внутренние органы! Смойте теплой водой.
Для усиления эффекта
Для повышения тонуса кожи можно ополоснуть участки с проблемными местами холодной водой.
После процедуры добавьте в массажное масло несколько капель апельсинового сока и нанесите на кожу.
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