Наливка с лепестками роз: рецепт от Оксаны Высочанской
22.06.2021
Вы в восторге от варенья с лепестками роз? Тогда вам точно придется по вкусу оригинальная наливка от Оксаны Высочанской! Лепестки чайной розы придают напитку невероятно утонченный и нежный вкус, который вы и ваши гости будут не в силах забыть!
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Ингредиенты:
- Лепестки чайной розы – 100 г
- Спирт (очищенный) – 60 мл
- Вода (кипяченая) – 460 мл
- Сахар – 140 г
- Лимонная кислота – ½ ч. л.
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Приготовление:
- Лепестки роз залить кипятком (оставив 1/5 часть воды).
- Добавить лимонную кислоту, размешать до растворения.
- Поставить в холодное темное место на 2-3 дня.
- Отцедить жидкость.
- Приготовить сироп из сахара и оставшейся воды.
- Добавить сок из лепестков роз, перемешать.
- Добавить спирт, перелить в стеклянную банку, накрыть крышкой.
- Настаивать 2-3 недели в темном прохладном месте.
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