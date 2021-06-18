Скумбрия на гриле: рецепт пошагово

Скумбрия приготовленная на гриле легко усваивается организмом и является прекрасным источником белка. Эта рыба содержит большое количество фосфора, йода, кальция, магния и цинка. Как приготовить скумбрию на гриле? Пошаговый рецепт от экспертов «Все буде добре» читайте в материале!

Ингредиенты для скумбрии на гриле:

скумбрия – 3 шт.

укроп – пучок

петрушка – пучок

шпинат – пучок

цедра одного лимона

подсолнечное масло – 3 ст. л.

помидор – 2 шт.

цуккини – 1 шт.

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Приготовление скумбрии на гриле:

Зелень измельчить. Снять с рыбы обгорелую кожицу, фольгу смазать растительным маслом. Нарезать тонкими кольцами помидор, цуккини порезать слайсами. На фольгу поместить цуккини, рыбу, посыпать зеленью и цедрой лимона. Рыбу укрыть кружочками помидора, завернуть в слайсы цуккини. Завернуть рыбу фольгой и выпекать на барбекю на 5-7 минут.

Приятного аппетита!

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