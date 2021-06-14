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Сорбет из шелковицы и имбиря от Лизы Глинской

14.06.2021

Кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась секретом, как из шелковицы сделать очень полезный и неимоверно вкусный летний освежающий десерт. Шелковичный сорбет будет выглядеть изысканно и удивит ваших гостей!

Для начала приготовим съедобные креманки.

Ингредиенты:

  • Пудра сахарная – 80 г
  • Апельсиновый фреш – 30 мл
  • Мелко натертая цедра одного крупного апельсина
  • Мука – 30 г
  • Растопленное сливочное масло – 30 г
  • Миндальные хлопья – 1 ст. л.

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Приготовление:

  1. В кастрюле соединяем пудру, сок, цедру, муку, растопленное сливочное масло.
  2. Выливаем в форме блинов на противень, предварительно покрытый пергаментом, присыпаем миндальными хлопьями и отправляем в духовку при 170 ° С на 15 минут.
  3. Вынимаем блины и аккуратно  перекладываем их на фигурную поверхность (удобно использовать для этого небольшие стеклянные креманки),  формируем корзинки, даем остыть.

Теперь делаем сироп для сорбета.

Игредиенты:

  • Сахар – 140 г
  • Вода – 100 мл

Приготовление:

  1. Смешиваем воду и сахар.
  2. Варим на медленном огне, доводим до кипения.
  3. При 30 ° С перемешиваем.

И приступаем к завершающему этапу приготовления сорбета:

Ингредиенты:

  • Замороженная шелковица –  500 г
  • Корень имбиря – 50 г

Приготовление:

  1. Замороженные ягоды шелковицы перетираем в блендере. Добавляем натертый имбирь, смешиваем.
  2. Добавляем готовый сироп, перемешиваем вручную до однородной консистенции и сразу выкладываем шариками в готовые креманки.
  3. Подаем готовый сорбет в съедобных креманках, украшенный свежей мятой и ягодами шелковицы.

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Video: Сорбет из шелковицы и имбиря от Лизы Глинской

Как приготовить сорбет. Рецепт сорбета из имбиря от шелковицы учит готовить Лиза Глинская.

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