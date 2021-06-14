Кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась секретом, как из шелковицы сделать очень полезный и неимоверно вкусный летний освежающий десерт. Шелковичный сорбет будет выглядеть изысканно и удивит ваших гостей!



Для начала приготовим съедобные креманки.

Ингредиенты:

Пудра сахарная – 80 г

Апельсиновый фреш – 30 мл

Мелко натертая цедра одного крупного апельсина

Мука – 30 г

Растопленное сливочное масло – 30 г

Миндальные хлопья – 1 ст. л.

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Приготовление:

В кастрюле соединяем пудру, сок, цедру, муку, растопленное сливочное масло. Выливаем в форме блинов на противень, предварительно покрытый пергаментом, присыпаем миндальными хлопьями и отправляем в духовку при 170 ° С на 15 минут. Вынимаем блины и аккуратно перекладываем их на фигурную поверхность (удобно использовать для этого небольшие стеклянные креманки), формируем корзинки, даем остыть.

Теперь делаем сироп для сорбета.

Игредиенты:

Сахар – 140 г

Вода – 100 мл

Приготовление:

Смешиваем воду и сахар. Варим на медленном огне, доводим до кипения. При 30 ° С перемешиваем.

И приступаем к завершающему этапу приготовления сорбета:

Ингредиенты:

Замороженная шелковица – 500 г

Корень имбиря – 50 г

Приготовление:

Замороженные ягоды шелковицы перетираем в блендере. Добавляем натертый имбирь, смешиваем. Добавляем готовый сироп, перемешиваем вручную до однородной консистенции и сразу выкладываем шариками в готовые креманки. Подаем готовый сорбет в съедобных креманках, украшенный свежей мятой и ягодами шелковицы.

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Video: Сорбет из шелковицы и имбиря от Лизы Глинской Как приготовить сорбет. Рецепт сорбета из имбиря от шелковицы учит готовить Лиза Глинская.