Капуста квашеная быстрого приготовления: добавляем тыкву и апельсин
08.06.2021
Существует ли рецепт квашеной капусты быстрого приготовления? Будьте уверены, что да! Квашеная капуста быстрого приготовления с тыквой и апельсином – именно то, что вам нужно жарким летом. Читайте в материале рецепт приготовления от участника «МастерШеф» Евгения Поливоды.
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Квашеная капуста быстрого приготовления с тыквой и апельсином
Ингредиенты:
- капуста – 3 кг
- тыква – 200 г
- сахар – 150 г
- апельсин – 1 шт.
- вода – 1 л
- яблочный уксус – 50 мл
- соль – 2 ч. л.
- растительное масло – 50 мл
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Приготовление:
- Капусту крупно нарезать.
- Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке.
- Апельсин очистить от семечек, измельчить вместе с кожурой.
- Смешать капусту, тыкву, апельсин и 50 г сахара.
- Всю смесь уложить в эмалированную кастрюлю.
- Приготовить рассол: смешать воду, соль, 100 г сахара, яблочный уксус, растительное масло. Вскипятить.
- Залить капусту кипящим рассолом.
- Настаивать сутки.
Приятного аппетита!
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