Как мариновать разные виды мяса, чтобы оно было сочным и мягким? Кулинар Микаэль Ароян расскрыл секреты маринадов для говядины, курятины и баранины. Читайте рецепты маринадов для разных видов мяса в нашем материале.

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Маринад для говядины

Ингредиенты:

3 ст. л. соевого соуса

5 ст. л. темного пива

1 ст. л. дижонской горчицы

Лук

Приготовление:

Добавляем к мясу соевый соус, темное пиво, дижонскую горчицу и лук. Маринуем около часа. Запекаем 25 мин. при температуре 180 градусов.

Маринад для курятины

Ингредиенты:

6 зубчиков чеснока

3 ст. л. растительного масла

2 ст. л. сметаны

Цедра лимона

Сок половины одного лимона

1 ст. л. приправы карри

Приготовление:

Измельчаем чеснок, смешиваем с растительным маслом и сметаной. Затем добавляем цедру лимона, выжимаем сок. После этого добавляем карри. Все перемешиваем. Для курицы важно, чтобы маринад был жидким, а сок оставался внутри. Маринуем 15–20 минут. Максимальный срок маринования куриного мяса – 1,5 часа. Запекаем 20 мин. при температуре 180 градусов.

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Маринад для баранины

Ингредиенты:

0,5 ч. л. зиры

0,5 ч. л. кориандра

5 ч. л. перца горошком

1 ст. л. растительного масла

Острый стручковый перец по вкусу

100 г томатного сока

Приготовление:

Перемалываем в ступе зиру, кориандр и перец горошком. Затем добавляем растительное масло и острый стручковый перец для пикантности. Руками перемешиваем специи с мясом. В конце добавляем томатный сок, поскольку он содержит кислотность, необходимую для мяса. Через 15 минут солим. Запекаем 25 мин. при температуре 180 градусов.

Video: Маринады для говядины, курятины и баранины от Микаэля Арояна Узнайте, как мариновать разные виды мяса, в мастер-классе Микаэля Арояна. Кулинар поделится рецептами маринадов для говядины, курятины и баранины

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