Как вырастить рукколу, базилик, розмарин и другую зелень у себя на подоконнике и наслаждаться пряными травами круглый год – этим вопросом задаются многие хозяйки. Мы расскажем вам главные принципы посадки трав. Если будете правильно использовать наши советы, то уже через две недели на вашем подоконнике будет домашняя «грядка». Читайте в материале.

Розмарин

Когда вы покупаете пучок с зеленью, отберите наиболее свежие веточки, сделайте косой срез, оборвите нижние листья и поставьте в воду комнатной температуры на 5–6 часов. Добавьте немного меда – это натуральный оздоровительный стимулятор роста (половину чайной ложки на 500 мл воды).

Корешки розмарин пустит уже в земле. Приготовьте горшочки, ошпарьте их кипятком, насыпьте на дно керамзит, затем на треть – плодородную почву и почти доверху – прокаленный крупнозернистый песок. Подготовленные черенки посадите в горшочки по 3–4, опрыскайте водой, накройте литровой стеклянной банкой и регулярно проветривайте. Через 2–3 недели у черенков образуются корни – тогда можно снять банки. Спустя еще пару недель их надо рассадить в отдельные горшочки с плодородным грунтом. И все!

Мята

Из одной веточки мяты можно вырастить прекрасный куст. Нужно всего лишь отделить кусочек куста или корневище взрослого растения. Делайте это на 0,5 см выше листовых пазух. Тогда через неделю из этих пазух начнут отрастать боковые побеги, и с одной веточки у вас вырастет целый куст.

Поставьте его в воду комнатной температуры, в которую можно добавить 0,5 ч. л. соды, что смягчит воду и будет действовать как антисептик для растения, а когда он пустит побеги (это займет одну-две недели), посадите его в обычный цветочный горшок.

Летом хорошо растет мята на подоконнике или на балконе. В таком случае на нее попадает большое количество солнечных лучей, оседает мало пыли. В поддоне горшка постоянно должна быть вода, иначе мята станет легкой добычей для паутинного клеща и тли. Поливать растение следует только водой комнатной температуры, время от времени опрыскивая листья. А вот зимой, когда солнечный свет намного меньше, ее нужно поливать особенно осторожно. Зимой мята растет медленно и пахнет слабее, чем в летнее время года. Важно помнить, что мята зимой не должна подвергаться воздействию сквозняков.

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Руккола

Руккола – это не только вкусно, но и полезно (особенно если вы хотите похудеть или поддерживать форму). Итак, чтобы вырастить рукколу, нам понадобится горшок не менее 10 см глубиной. Если хотите, чтобы у вас было много салата, возьмите ящик, семена рукколы и живую воду.

Приготовьте живую воду. Нужно обычную воду поставить в морозильник, заморозить, а потом разморозить при комнатной температуре. Такая вода очень благотворно влияет на рост растений. Она лишена тяжелых компонентов и не затрудняет рост растения.

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Перед посадкой нужно замочить семена рукколы в живой воде и добавить туда немножко сока алое. Оставьте семена в воде до разбухания (это примерно на 24 часа), а потом можно их сеять, и тогда зелень вырастет на неделю раньше. При выращивании рукколы на подоконнике первые всходы получатся уже через 5–7 дней.

Рукколу нужно сеять на расстоянии 1–2 см друг от друга. Не забывайте о дренаже на дне горшка. Как известно, дренаж нужен для быстрого отведения избытка воды.

Базилик

Пряный и любимый многими базилик можно вырастить в горшке из семян. Сорт базилика подойдет любой, но имейте в виду, что фиолетовый и греческий мелколистный сорта растут дольше и сложнее.

Для посадки базилика, а также шпината, укропа, петрушки и других трав вам понадобится:

горшок объемом 1–2 л или большой контейнер глубиной не менее 15 см

галька для дренажа

грунт

пищевая пленка

семена

* Следующие шаги также подходят для посадки любых трав

На дно емкости кладем гальку (можно керамзит), чтобы получился дренажный слой, сверху насыпаем грунт и обильно поливаем почву. Семена сеем на расстоянии 2 см друг от друга, присыпаем их слоем земли. После накрываем горшок пищевой пленкой или пакетом, чтобы создать «парник».

Ставим горшок в теплое место и ждем, пока появятся первые ростки. Периодически открываем пленку для проветривания. Поливать не нужно. Через две недели убираем пленку и прореживаем побеги, чтобы между росточками получился промежуток 10 см. Затем переносим горшок на солнечный подоконник. Регулярно поливаем и наслаждаемся результатом.

Шпинат

Чтобы вырастить шпинат на подоконнике ,не нужно прилагать особых усилий, ведь он отлично себя чувствует и в квартире. Главное – растению должно хватать света. Площадь питания одного растения должна быть не менее 8×8 см.

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Укроп

Укроп – это однолетнее растение, поэтому быстро получить урожай, посадив корнеплоды или луковицы, не получится. Чтобы вырастить укроп из семян дома, вам потребуется 5–8 недель.

Канавки для семян должны быть неглубокие. Важно: после посадки накрываем горшок пленкой и ставим на неделю в темное место. Когда появятся всходы, выдерните лишние ростки, чтобы между оставшимися росточками получился интервал 3 см, а затем поставьте горшок на подоконник.

Укроп – растение родом из солнечного Средиземноморья и без света расти никак не может.

Лук

Лук на подоконнике – явление распространенное. В отличии от трав, для его посадки необходим минимум.

Существует несколько способов выращивания: традиционным способом (в земле) и методом гидропоники (известный всем с детства способ выращивания лука в стакане). Для хорошего урожая надо правильно отобрать луковицу. Она должна быть круглой, плотной на ощупь, без следов гнили.

Если ростка нет, можно аккуратно надрезать головку, это ускорит выход зеленого пера. Предварительно перед посадкой луковицу следует замочить, если вы будете сажать ее в землю.

Важно! После посадки поставить лук в прохладное затененное место. Когда ростки пробьются – перенесите его на солнечный подоконник.

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Video: Как вырастить дома розмарин, мяту, рукколу и другие травы Как вырастить зелень в квартире? В домашних условиях можно выращивать рукколу, базилик, шпинат, мяту и обычную залень - петрушку, лук, укроп - читайте, как это сделать