Конфеты из сухофруктов для красивой фигуры
27.05.2021
Обожаете сладости, однако беспокоитесь о фигуре? Предлагаем вам рецепт сладостей из сухофруктов от экспертов «Все буде добре». Такими конфетами можно лакомиться без ущерба для внешности. Читайте подробный рецепт в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Финики без косточек – 10 шт.
- Курага – 10 шт.
- Миндаль – 40 г
- Грецкие орехи – 40 г
- Мед – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Какао – 4 ст. л.
- Кокосовая стружка – 2 ст. л.
Приготовление:
- Финики, курагу, орехи, мед, лимонный сок и 2 ст. л. какао перемешать в блендере до однородной массы.
- Скатать шарики и обвалять в смеси с какао и кокосовой стружки.
- Перед подачей охладить в холодильнике.
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