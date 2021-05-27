Обожаете сладости, однако беспокоитесь о фигуре? Предлагаем вам рецепт сладостей из сухофруктов от экспертов «Все буде добре». Такими конфетами можно лакомиться без ущерба для внешности. Читайте подробный рецепт в нашем материале.

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Ингредиенты:

Финики без косточек – 10 шт.

Курага – 10 шт.

Миндаль – 40 г

Грецкие орехи – 40 г

Мед – 2 ст. л.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Какао – 4 ст. л.

Кокосовая стружка – 2 ст. л.

Приготовление:

Финики, курагу, орехи, мед, лимонный сок и 2 ст. л. какао перемешать в блендере до однородной массы. Скатать шарики и обвалять в смеси с какао и кокосовой стружки. Перед подачей охладить в холодильнике.

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