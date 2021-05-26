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Диетическая пицца без теста от Ольги Вязметиновой

26.05.2021

Вы давно худеете, но очень хотите съесть кусочек любимой пиццы? Абсолютная чемпионка по фитнес-бикини, Ольга Вязметинова, знает рецепт этого блюда без теста. Она утверждает, что ее диетическая пицца одобрена спортсменками. 

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 Ингредиенты для «теста»:
  • Куриная грудка – 500 г;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Соль – 1/2 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

  • Сладкий перец – 2 шт.;
  • Помидор – 1 шт.;
  • Сыр Моцарелла – 100 г;
  • Зелёный лук – 1 пучок

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 Ингредиенты для соуса:
  • Спелые помидоры без шкурки – 3 шт.;
  • Лук репчатый – 1 шт.;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Оливковое масло – 4 ст. л.;
  • Лавровый лист – 2 шт.;
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Измельчить куриную грудку с яйцом, смешать с солью. Ровным слоем распределить на бумаге для выпекания. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут.
  2. Опустить помидоры на несколько секунд в кипяток, очистить от кожицы, разрезать на 4 части. Чайной ложкой удалить семена и вырезать плодоножку.
  3. Нарезать лук и чеснок. Измельчить в блендере томаты с луком и чесноком. Разогреть в сотейнике оливковое масло и вылить томатную массу.
  4. Добавить черный перец и соль. Варить на небольшом огне 30 минут (готовый соус должен быть однородным, средней густоты).
  5. Нарезать сладкий перец, помидор и зеленый лук. Сыр натереть на крупной терке. Корж достать из духовки, смазать томатным соусом.
  6. Присыпать сыром, а затем разложить начинку из овощей. Отправить пиццу в духовку на 15 минут.

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