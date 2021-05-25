Все мы любим жаркое время года – витамины, тепло, отдых и отпуск. Также нельзя оставить без внимания загар, который скрывает бледность кожи и ее недостатки! Однако принимать солнечные ванны тоже нужно правильно – использовать крем, масло, учитывать временные границы. Но наш диетолог Светлана Фус уверена, что залогом бронзового загара являются… продукты!

Если продукты для загара вводить в рацион за одну-две недели до пляжного сезона и продолжить еще на 2-3 недели после – вы будете обладательницей идеального тона кожи!

Виноград является мощным антиоксидантом, уменьшает раздражения и воспаления на коже, тонизирует ее и снимает усталость. Этот фрукт поддержит водный баланс и избавит от сухости и шелушения кожи после загара!

В арбузах много железа, калия, витаминов С и В. Если регулярно есть арбузы за 1,5-2 часа перед приемом солнечных ванн, то водный баланс в организме будет в норме, клетки кожи получат защиту от УФ-излучения, а загар появится быстрее.

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Употребляйте 1-2 персика перед выходом на пляж — и безопасный, равномерный загар вам обеспечен.

Бананы — хороший источник калия, который участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выработке меланина, который помогает сделать оттенок кожи ярким и шоколадным.

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