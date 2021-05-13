Шашлык в гранатовом соке: рецепт
13.05.2021
Мы нашли один из самых вкусных рецептов шашлыка в гранатовом соке и делимся основными секретами приготовления. И теперь вы тоже сможете приготовить шашлык в маринаде из гранатового сока, который раскроет перед вами новый вкус мяса.
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Ингредиенты:
- Свинина или баранина – 2 кг
- Белый репчатый лук – 5 шт.
- Гранатовый сок – 700 мл
- Розмарин – 30 г
- Зелень свежая: укроп, петрушка, кинза, базилик
- Соль, перец – по вкусу
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Для соуса
- Кинза – 1 пучок
- Базилик – 1 пучок
- Помидоры – 300 г
- Чеснок – 5 зуб.
- Лук крымский – 1/2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Сахар, соль – по вкусу
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Приготовление:
- Мясо моем и нарезаем крупными кубиками.
- Лук режем крупными полукольцами.
- Мясо и лук кладем в кастрюлю и тщательно перемешиваем.
- Сверху посыпаем будущий шашлык перцем, солью, специями, розмарином и зеленью.
- Поверх заливаем гранатовым соком, все ингредиенты перемешиваем, накрываем мясо тарелкой, сверху ставим груз. Маринад полностью должен покрыть мясо.
- Оставляем мариноваться на несколько часов.
- Жарим на горячих углях до готовности.
Приятного аппетита!
Video: Шашлык в гранатовом соке: рецепт
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