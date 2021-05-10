Куриные голени на мангале: рецепт от Жени Клопотенко и Алены Куриловой
10.05.2021
Куриные голени и окорочка на решетке на мангале? Казалось бы, кого этим можно удивить? Но Евгений Клопотенко нашел способ порадовать вас, а Алена Курилова предложила рецепт овощного соуса, который украсит любое мясное блюдо на гриле.
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Ингредиенты для куриных рулетов из голеней:
- Куриные голени (или окорочка) – 20 шт.
- Болгарский перец – 3 шт.
- Лимонный сок – по вкусу
- Подсолнечное масло – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Готовим куриные голени на мангале:
- Отделить мясо от кости, но не до конца.
- Отбить филе.
- Приготовить маринад из лимонного сока, перца, соли и подсолнечного масла.
- Смазать маринадом филе при помощи пера.
- Нарезать перец ломтиками для начинки.
- Сформировать рулеты. Закрепить зубочисткой.
- Завернуть косточку в фольгу.
- Запекать на мангале.
Ингредиенты для овощного соуса:
- Помидоры – 2 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Чеснок – 2–3 зубчика
- Кинза – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Готовим овощной соус к курице:
- Помидоры и перец замотать в фольгу и отправить запекаться на углях.
- Измельчить чеснок и кинзу.
- Снять кожицу с готовых овощей. Размять в однородную массу, смешать с перцем, солью, кинзой и чесноком.
Video: Куриные голени на мангале: рецепт от Жени Клопотенко и Алены Куриловой
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