Вы сидите на диетах, занимаетесь спортом, а лишние килограммы никуда не уходят? Возможно, у вас проблемы с метаболизмом! Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус знает, как ускорить метаболизм. Женщина уверяет, что избавиться от ненавистных килограммов можно, если завести свой обмен веществ. Читайте советы диетолога, как ускорить метаболизм, в материале.

Большинство ученых выделяют три главных фактора, которые влияют на скорость метаболизма: это наследственность, возраст и образ жизни. Но существует еще и четвертый фактор, влияющий на скорость метаболизма, о котором не так часто вспоминают. Это гормоны! Если какой-то гормон вырабатывается больше или меньше нормы, это способствует откладыванию жира в определенных местах. Вследствие этого самые проблемные места вашей фигуры станут еще явнее. Сегодня вы узнаете, как ускорить метаболизм по типу фигуры. Рассмотрим такие распространенные типы женских фигур, как яблоко, груша и банан.

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Как ускорить метаболизм: советы по типу фигуры «яблоко»

Женщинам с фигурой «яблоко», у которых жир откладывается в области талии и живота, противопоказано нервничать. Хронический стресс вызывает высокий уровень кортизола, который еще называют «гормоном страха». Он затормаживает метаболизм и способствует отложению именно брюшного жира. Этот жир опасен тем, что он окружает важные внутренние органы. На помощь в таком случае приходят продукты с низким гликемическим индексом! К таким продуктам относится чечевица, красный перец, баклажаны, помидоры и капуста.

Как ускорить метаболизм: советы по типу фигуры «груша»

У женщин с широкими бедрами наблюдается избыток женского гормона эстрогена. С одной стороны, он влияет на формирование женских половых органов и беременность. Но с другой – во время беременности и овуляции этот гормон увеличивает выработку жиров, которые откладываются именно на бедрах. Этому типу фигуры нужно минимизировать употребление кофе и крепкого черного чая, ведь они стимулируют выработку эстрогенов. Представительницам такой фигуры лучше употреблять пищу и продукты с высоким содержанием клетчатки! Такая пища поможет понизить уровень эстрогена. Клетчатка в больших количествах встречается в кукурузе, брокколи, сушеных финиках, миндале и моркови.

Как ускорить метаболизм: советы по типу фигуры «банан»

Если у вас жир накапливается на бочках, значит, вы принадлежите к третьему типу – банану. И в этом случае у вас не хватает гормонов щитовидной железы. Женщинам с таким типом фигуры всего лишь нужно употреблять больше йодосодержащих продуктов! Они повысят уровень гормонов щитовидной железы, что поможет ей лучше работать и не способствовать отложению жира. Такие продукты, как молоко, фасоль, морская рыба, курага, шампиньон содержат больше всего йода.

Чтобы завести метаболизм, нужно просто добавить в рацион те продукты, которые будут непосредственно влиять на ваши проблемные места!