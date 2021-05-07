Кэроб — это дерево, из плодов которого производят порошок для сладостей. Он по вкусу похож на какао, но очень сладкий. Порошок полезнее сахара и позволяет наслаждаться сладостями и следить за своей фигурой. Как заварить полезный напиток из кэроба, рассказываем в пошаговом рецепте.

Ингредиенты на две порции:

0,5 л молока

2 ст. л. кэроба

1/4 ч. л. корицы

0,5 ч. л. имбиря

1/4 ч. л. мускатного ореха

1 ч. л. ванили

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Приготовление:

Кэроб растворяем в воде или молоке из расчета на 50 мл жидкости — 1 ст. л. порошка. Молоко вливаем тоненькой струйкой, непрерывно помешивая. Размешиваем до однородной консистенции. Доводим напиток до кипения. Когда он начинает пениться, добавляем пряности и даем настояться 5-10 мин.

Приятного аппетита!

Video: Диетический напиток из кэроба: полезно и вкусно Напиток из кэроба - диетическая и вкусная замена горячему шоколаду. Как заварить полезный напиток из кэроба, рассказываем в пошаговом рецепта