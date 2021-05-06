Мы нашли один из самых вкусных рецептов шашлыка в гранатовом соке и делимся основными секретами приготовления. И теперь вы тоже сможете приготовить шашлык в маринаде из гранатового сока, который раскроет перед вами новый вкус мяса.

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Ингредиенты:

Свинина или баранина – 2 кг

Белый репчатый лук – 5 шт.

Гранатовый сок – 700 мл

Розмарин – 30 г

Зелень свежая: укроп, петрушка, кинза, базилик

Соль, перец – по вкусу

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Для соуса

Кинза – 1 пучок

Базилик – 1 пучок

Помидоры – 300 г

Чеснок – 5 зуб.

Лук крымский – 1/2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Сахар, соль – по вкусу

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Приготовление:

Мясо моем и нарезаем крупными кубиками. Лук режем крупными полукольцами. Мясо и лук кладем в кастрюлю и тщательно перемешиваем. Сверху посыпаем будущий шашлык перцем, солью, специями, розмарином и зеленью. Поверх заливаем гранатовым соком, все ингредиенты перемешиваем, накрываем мясо тарелкой, сверху ставим груз. Маринад полностью должен покрыть мясо. Оставляем мариноваться на несколько часов. Жарим на горячих углях до готовности.

Приятного аппетита!

Video: Шашлык в гранатовом соке: рецепт Рецепт шашлыка в гранатовом соке пошагово сделает мясо вкусным! Читайте, как мариновать шашлык в гранатовом соке - рецепт маринада для шашлыка