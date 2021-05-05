Рыба со шпинатным пюре под клубничным соусом — оригинальное, простое в приготовлении и полезное блюдо, которое придется вам по вкусу. Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.

Ингредиенты:

Белая рыба (филе судака, окуня) – 1 шт.

Свежая клубника – 100 г

Имбирь – 30 г

Перец чили – 15 г

Ягоды можжевельника – 3-4 шт.

Тимьян – 3 веточки

Cливочное масло – 40 г

Картофель – 1 шт.

Корень пастернака – 1 шт.

Шпинат – 60 г

Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

Клубнику измельчить в блендере. Имбирь, можжевельник, перец чили, тимьян положить в мешочек и опустить в клубничное пюре, чтобы пропиталось ароматами. Протушить 3 мин. Вынуть мешочек, добавить сливочное масло. Отдельно измельчить и протушить шпинат . Сварить пастернак и картофель до готовности. Добавить соль. Измельчить в пюре вместе со шпинатом. Рыбу запанировать кукурузной мукой. Пожарить с обеих сторон на растительном масле. Перед подачей полить соусом.

Приятного аппетита!

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