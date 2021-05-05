Хотите похудеть за неделю на 2 килограмма, при этом не истощая себя диетами и изнурительными тренировками? В этом вам помогут бобовые! Фасолевая диета от Светланы Фус поможет добиться фигуры своей мечты!

Белая фасоль

Немецкие и британские ученые утверждают, что белая фасоль помогает существенно снизить вес. А все потому, что полученные из фасоли углеводы не полностью всасываются организмом, а значит – мы получаем меньше калорий. Также белая фасоль богата аминокислотами, без которых не происходит процесса жиросжигания. А энергии от этого продукта вы получите не меньше, чем от мяса. При этом жира в ней практически нет – меньше одного процента. Так что, если правильно сформировать рацион на основе фасоли, вы сможете держать мышцы в тонусе, не набирая веса.

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Красная фасоль

Красная фасоль обеспечивает организм антиоксидантами. Они нейтрализуют лишние продукты окисления в нашем организме, помогают наладить обмен веществ и снизить вес. Национальный институт проблем ожирения США проверил, как антиоксиданты влияют на процесс похудения. Исследования показали, что люди, употребляющие в день минимум два продукта, содержащих антиоксиданты, менее подвержены увеличению веса с возрастом.

Стручковая фасоль

Зеленую стручковую фасоль ценят за высокое содержание в ней целлюлозы, которая способствует улучшению пищеварения. По сути, она работает как ершик, очищая кишечник. Таким образом, употребляя стручковую фасоль, вы можете существенно улучшить свое пищеварение! Насытиться небольшой порцией такого продукта легко, к тому же в 100 граммах такой фасоли всего 23 калории! А еще при заморозке стручковая фасоль не теряет своих полезных свойств.

Фасолевая диета

День первый: на завтрак – омлет с овощами и нешлифованный рис. Второй завтрак: фрукты и сыр. На обед – овощной суп и отварная фасоль с овощами (тушеная стручковая фасоль с луком и цельнозерновой хлеб). На полдник – печеное яблоко и запеканка с сухофруктами. А на ужин – гречневая каша с овощами.

Второй день: на завтрак – овсяная каша с сухофруктами, ягоды и белый сыр. В качестве второго завтрака – винегрет с фасолью и морской капустой. На обед – овощной суп и телятина с тушеными овощами. На полдник – хлебец и творог с укропом, огурцом и сметаной. На ужин: овощи с белым куриным мясом.

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День третий: творожная запеканка с сухофруктами, тыквой и ягодами на завтрак. Цельнозерновой хлеб, сельдь, листья салата и огурец на второй завтрак. На обед – овощной суп, фасоль с грибами и тушеными овощами. На полдник – фрукты и сыр. А на ужин – рыба с тушеными кабачками и рис.

Противопоказания и последствия

Если вы страдаете от повышенной кислотности желудка, язв, гастрита, подагры, колита или холецистита, то вам лучше отказаться от употребления фасоли. В случае обнаружения проблем с пищеварительной системой, лучше проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем добавлять блюда из фасоли в свой ежедневный рацион.

Чтобы уменьшить газообразование, выпейте стакан чистой воды за полчаса до еды. Также избежать неприятных последствий поможет, если вы предварительно замочите фасоль на 5–6 часов в слабом растворе пищевой соды. Достаточно будет 4 столовых ложек на кастрюлю. В кислой среде газообразующие вещества растворяются. Ну и еще один секрет, который поможет справиться с «музыкальным эффектом», – это специи.

Некоторые из них помогают избежать метеоризма, к примеру, фенхель. В его составе есть аспарагиновая аминокислота, которая предотвращает повышенное газообразование. Справиться с этим недугом поможет и укроп. В нем содержится эфирное масло, которое снимает спазмы желудочно-кишечного тракта и уменьшает процессы брожения в кишечнике.

Video: Рацион, одобренный диетологом: фасоль для похудения А вы слышали о фасолевой диете? Диетолог Светлана Фус рассказала, как похудеть на 2 кг за неделю благодаря рациону, основанному на фасоли. Читайте рекомендации диетолога о фасолевой диете