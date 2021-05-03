Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как сделать модную стрижку самостоятельно всего за 5 минут

03.05.2021

Мечтаете о новой модной стрижке? Мы поможем вам обновить свой образ, не выходя из дома. Многие не знают, как себя подстричь, а ведь это очень просто. В материале рассказываем о том, как подстричься самой и сделать популярный каскад, как у актрисы Дженнифер Энистон.

Стрижка, как у актрисы Дженнифер Энистон, уже давно стала классикой. Каскад несколько лет подряд не выходит из моды. Такой способ стрижки добавляет объема и корректирует черты лица.  

Чтобы сделать такую ​​прическу в домашних условиях, нужно следовать следующим рекомендациям:

  1. Разделить волосы на четыре части и связать их в четыре тугих хвоста на макушке головы.  
  2. Берем ножницы и с каждого хвоста состригаем волосы, ориентируясь на короткую длину.  
  3. Берем филировочные ножницы и проходимся ими по кончикам волос.  
  4. После этого распускаем хвостики. Вуаля — каскад готов!

Больше по теме: Модные прически на длинные волосы 2021: тренды на весь год

Чтобы сохранять волосы в хорошем состоянии, пользуйтесь бальзамом при каждом мытье головы и два раза в неделю используйте маску для вашего типа волос. Полезно также наносить ежедневно на них спрей, который убережет от негативного воздействия ультрафиолета.

Video: Как сделать модную стрижку самостоятельно всего за 5 минут

Многие не знают, как себя подстричь, а ведь это очень просто. В материале рассказываем о том, как подстричься самой и сделать популярный каскад, как у актрисы Дженнифер Энистон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить