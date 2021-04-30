Хотите поразить гостей необычайным вкусом кулича, а еще чтобы подруги просили у вас его рецепт? Сделайте его с фисташками! Как превратить традиционное пасхальное блюдо в изысканный десерт, расскажет финалистка 4 сезона «МастерШеф» Ксения Мансырова.

Ингредиенты для теста:

Яйцо – 6 шт.

Просеянная мука – 3 ст.

Масло растительное – для смазывания формы

Маслянка – 1 ст.

Фисташки очищенные – 100 г

Дрожжи сухие – 1 ст. л.

Сливки – 2 ст. л.

Сливки жирностью 20% – полстакана

Финики без косточек – полстакана

Сахар – 2 ст.

Соль – щепотка

Больше по теме: Подборка поздравлений на Пасху

Ингредиенты для глазури:

Фисташки очищенные – 100 г

Пудра сахарная – 2 ст.

Шпинат мороженный – 200 г

Соль морская – 0,5 ч. л.

Лимон (сок и цедра) – 1/4 шт.

Больше по теме: Подборка пасхальных рецептов от экспертов «Все буде добре»

Приготовление:

Дрожжи залить 2 столовыми ложками теплых сливок, оставить на 10 минут. Маслянку и сливки нагреть до 40°С. Всыпать муку, размешать, дать остыть. Ввести вспенившиеся дрожжи и 1 яйцо. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в тепле на 1,5 часа. Остальные яйца разделить на белки и желтки. Желтки растереть с половиной сахара. Белки взбить со щепоткой соли и оставшимся сахаром. Поднявшееся тесто обмять, соединить с желтками. Ввести взбитые белки, перемешать. Тесто вымесить, накрыть и оставить в тепле еще на час. Еще раз обмять. Фисташки и финики мелко нарубить, перемешать. Сформировать из теста лепешки, в центр положить по горсти фисташек и фиников, свернуть в шары, разложить по формам до половины объема. Дать подняться в течение 30 минут. Выпекать при 180°С 25-30 минут. Куличи вынуть из формы и остудить. Для глазури фисташки, соль и цедру мелко истолочь, добавить сахар, лимонный сок. Шпинат залить горячей водой, довести до кипения, откинуть на сито, протереть и добавить к фисташковой массе. Украсить кулич глазурью.

Video: Фисташковый кулич от финалистки «МастерШеф» Ксении Мансыровой Как приготовить фисташковый кулич на Пасху 2021? Читайте пошаговый рецепт фисташкового кулича от финалистки Мастер Шеф Ксении Мансыровой

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ