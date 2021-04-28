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Творожная пасха по рецепту Татьяны Литвиновой

28.04.2021

Каждый год вы готовите по одному рецепту куличи и не знаете, чем удивить родных в этом году? Вам подскажет кулинар Татьяна Литвинова! Наш эксперт поделилась рецептом идеального творожного кулича – нежного, воздушного и очень полезного!

Творожная пасха без муки

Как приготовить творог дома

Ингредиенты для домашнего творога:

  • Свежее молоко – 3 л
  • Кислое молоко – 3 л

Приготовление:

  1. Свежее молоко вылить в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Как только молоко начинает кипеть, по одной ложке добавлять простоквашу.
  3. Как только творог начинает отделяться от молока – снять с огня.
  4. Не перемешивая, вылить массу на марлю.
  5. Оставить стекать на 30-40 минут.

Если вы не хотите тратить время на приготовление домашнего творога, смотрите наш сюжет, как выбрать хороший творог на рынке.

Пасха «Королевский сырник»

Ингредиенты:

  • Творог – 900 г
  • Яйца – 6 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Изюм – 100 г
  • Апельсиновая цедра – 100 г
  • Ванилин – 5 г
  • Крахмал – 100 г
  • Сахарная пудра – 250 г

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Приготовление творожного кулича:

  1. Творог перетереть через сито, сухофрукты обвалять в крахмале.
  2. Взбить желтки, соединить с творогом, добавить ванилин, цедру и сухофрукты.
  3. Отдельно взбить белки с сахаром.
  4. Поэтапно (движением снизу-вверх) соединить белки с творожной массой.
  5. Выпекать 40 минут при температуре 160° С.
  6. Белки взбить с сахарной пудрой.
  7. Готовую пасху украсить глазурью и ягодами.

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Приятного аппетита!

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