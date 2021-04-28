Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как украсить яйца кружевными узорами с помощью сахара?

28.04.2021

Вы хотите удивить своих гостей необычными кружевными писанками? Все что вам для этого нужно – сахар и лист бумаги! С этим методом справится даже трёхлетний ребенок – утверждает воспитательница детского сада и эксперт «Все буде добре» Елена Росинская! А также пасхальные яйца будут окрашены только с помощью естественных красителей!

Натуральное окрашивание пасхальных яиц

Как сделать жёлтый цвет пасхальных яиц:
61470_640

  • Куркума – 2 ст. л.
  • Вода – 1 л

Варить 10 минут

Как сделать голубой цвет пасхальных яиц:

  • Каркаде – 5 ст. л.
  • Вода – 0,5 л

Варить 10 минут

Как сделать коричневый цвет пасхальных яиц:

  • Свекольный фреш

Замочить на 30 минут

Как сделать синий цвет пасхальных яиц:

  • Краснокочанная капуста
  • Уксус – 2 ст. л.

Капусту залить кипячёной водой. Добавить уксус. Замочить на 30 минут

Как сделать зелёный цвет пасхальных яиц:

  • Листья шпината

Отварить 30 минут шпинат. После варить в отваре яйца

Больше по теме: Яйца в технике «омбре» сделает даже ребенок

Кружевные узоры великодніх яєць

V_Saharnoy_PudreСтакан сахарной пудры смешать с водой: 5 к 1, до образования консистенции густой сметаны. Добавить немного крахмала. Залить в медицинский шприц. Рисовать узоры на окрашенной поверхности, можно воспользоваться трафаретом. Дать высохнуть 10 минут.

С советами нашего писанкового эксперта пасхальные яйца получатся самыми необычными и уникальными! Результат вас поразит!

Video: Как украсить яйца кружевными узорами с помощью сахара?

Вы хотите удивить своих гостей необычными кружевными пысанками? Все что вам для этого нужно – сахар и лист бумаги! С этим методом справиться даже трехлетний ребенок!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить