Стейк в шоколаде от Вячеслава Дюденко
27.04.2021
В студии «Все буде добре» известный стилист и парикмахер Вячеслав Дюденко рассказал, как приготовить стейк в шоколаде. Рецепт этого необычного, но простого в приготовлении блюда читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Мясо для стейка – 2 порционных куска
- Вино красное сухое – 200 мл
- Лук шалот – 1 шт.
- Розмарин – 1 веточка
- Куриный бульон – 80 мл
- Томатная паста – 1/2 ст. л.
- Сливочное масло – 30 г
- Шоколад – 40 г
- Соль
- Смесь перцев
- Масло оливковое для жарки
Приготовление:
- Мясо слегка размять, надавливая большими пальцами.
- В разогретую сковороду налить немного оливкового масла, обжарить мясо с двух сторон (около 5 минут на сторону), затем выложить его на фольгу, посолить и завернуть — так оно будет доходить до готовности.
- В той же сковороде готовим соус для стейков. Для этого наливаем в нее вино, ждем, чтобы выпарился алкоголь, мелко режем лук и отправляем его в сковороду, добавляем бульон и тушим. Затем добавляем томатную пасту, сливочное масло, розмарин и перец, а в последнюю очередь — кусочки шоколада.
- Вынимаем мясо из фольги, раскладываем по тарелкам и поливаем соусом.
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Video: Стейк в шоколаде от Вячеслава Дюденко
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